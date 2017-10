Her kan de nye Oslo-bommene komme

Nå kan du se hvor Oslos rundt 53 nye bommer er planlagt. Flesteparten danner en ny indre bomring.

Forslaget fra Statens vegvesen sendes mandag ut på høring og vil sannsynligvis bli avgjort av Oslo bystyre og Akershus fylkeskommune før jul. Men først skal det behandles politisk i Oppegård, Ski, Lørenskog, Nittedal og Bærum.

Den 1. mars 2019 ligger det an til at Oslo får om lag 53 nye bommer som det vil koste 29,50 kroner å passere med dieselbil i rushtiden. Men det innføres samtidig en felles timeregel for dagens bomring og den nye Indre Ring.

Det betyr at dersom du betaler for én passering, skal du ikke betale mer enn høyeste bompris dersom du passerer flere bommer i løpet av en time.

Les mer: Koster Jeanette 12.000 i året

Samtidig halveres takstene i dagens bomring – men – du må også betale når du skal hjem igjen inne i Oslo.

Du betaler ikke når du kjører ut av Oslo gjennom Bærumsnittet eller de nye bommene på bygrensen mot Follo og Romerike.

Prisene ovenfor er i 2017-kroner og vil også bli prisjustert, det vil si økt.

Bombrikkerabatten dobles til 20 prosent i mars 2019.

Fra 1. oktober i år økte prisen for å kjøre en dieselbil inn i Oslo i rushtiden med 74 prosent, til 59 kroner. Kjører du bensinbil, slipper du med en femmer mindre.

Stor oversikt: Her kommer 20 nye veier med bompenger

PRISHOPP: Det har blitt inntil 74 prosent dyrere å kjøre inn i hovedstaden i rushtiden, det vi si mellom klokken 6.30-9 og 15–17. Lørdag, søndag, fridager, helligdager og hele juli måned er unntatt rushtidstillegg. Her fra Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Toveisbetaling

Indre Ring Oslo Dagens bompengeordning har 22 bomstasjoner i Osloringen og 9 ytre bomstasjoner på bygrensen i vest; Bærumsringen.

Alle bomstasjonene har i dag enveis innkreving i retning mot Oslo sentrum.

Den nye bomringen vil få en Indre Ring med 39 bommer. Her blir det toveis innkreving, men du kan kjøre så mange ganger du vil innenfor en time.

Den nye Indre Ring følger i hovedsak Ring 2 med armer mot Sinsen/Grefsen og Trosterud.

Det kommer også rundt 14 nye bomstasjoner for enveis innkreving på Oslos bygrense mot nord (Romerike) og sør (Follo) Kilde: Statens vegvesen

Den indre bomringen og de nye takstene betyr at hvis du kjører en dieselbil inn til Oslo i rushtiden etter 1. mars 2019 og du passerer dagens bomring, Osloringen, samt Indre Ring (den nye indre bomringen), vil det koste deg 59 kroner; 29.50 på bygrensen og det samme i den nye bomringen. Når du skal hjem fra jobb, betaler du kun i Oslo. Det vil si 29,50 for en dieselbil i rushtiden.

Prisen for samme strekning for en bensinbil i rushtiden er 54 kroner pluss 27 kroner på hjemveien.

– Det blir enveis betaling på bygrensen for trafikk inn mot byen og toveisbetaling inne i byen, forklarer Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3 hos Statens vegvesen.

Ikke bare i Oslo: Bompengesjokk i Bergen

Den nye Indre Ring er del av Oslopakke 3-avtalen og er forventet å innbringe ca. 1,2 milliarder kroner årlig.

I tillegg til de 39 bomstasjonene i Indre Ring – Ring 2 med armer mot Sinsen/Grefsen og Trosterud – blir det satt opp rundt 14 nye bomstasjoner for enveis innkreving på Oslos bygrense mot nord (Romerike) og sør (Follo.)

– Det er tverrpolitisk enighet om dette i Oslo og Akershus, sier Rognlien.

Husker du? Nær dobbel bompris for dobbelt så mange i Oslo

Fordoblet bomregning

Kirsten Elisabeth Lunde (66) har fått nær fordoblet bompengeutgiftene etter det kraftige prishoppet 1. oktober selv om hun ikke kjører gjennom sentrum for å komme fra hjemmet på Ulsrud i Oslo til jobben i Ski.

– Det handler om penger, og det er småfolket som skal flås igjen, sier hun til VG.

Lektoren luftet nylig sin frustrasjon i en kronikk på nrk.no.

– Med bil tar det en halvtime å komme til jobben, med kollektivtransport tar det omtrent halvannen time, hvis alt er i rute. To ganger i uken har jeg undervisning til klokken 21.00, da vil jeg gjerne raskt hjem. Etter 1. oktober har min bompengeregning nær fordoblet seg, for jeg har også min fastlege og min tannlege utenfor bomringen, sier Lunde som føler seg provosert av Miljøpartiet de Grønnes holdning til folks reaksjoner.

Les også: Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger

Hun mener at det ikke er vestkantfolk som har råd til Tesla, men sliterne i øst som rammes av de økte bomprisene.

– Hvis det nå likevel viser seg at diesel- og bensinbilbruken inn i Oslo avtar, og flere kjøper elbil, så er vel miljøgevinsten vunnet? Hva skjer da? Svaret vet vi. Enda flere bomringer og høyere takster for alle, mener Lunde.

Kollektivt kan bli dyrere

– Som følge av den reviderte Oslopakke 3-avtalen fra 2016 ble det avtalt at kollektivtrafikken skal bidra med 150 millioner kroner årlig for nødvendige investeringer. Dette gjelder fra 2018, skriver byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

Hun legger til at Oslo har sagt seg villig til å bruke 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser og at de de ennå ikke har gitt opp håpet om å få Akershus med på dette.

– Den generelle prisøkningen på billettprisene kan bli inntil 10 prosent om vi ikke finner en annen løsning for finansiering innen året er omme, skriver Berg.