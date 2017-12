Dette er byenes akutt-tiltak på dager med høy luftforurensning

På dager med høy luftforurensning er det helsefarlig for noen å oppholde seg utendørs. De største byene har planene for akutt-tiltak klare. Flere vil mangedoble bomtakstene.

BERGEN:

Bergen kommune var nær ved å femdoble rushtidsavgiften i bomringen tirsdag denne uken.

Værprognosene tilsa at det kunne bli svært høy luftforurensning tirsdag og onsdag. Derforvurderte byrådet på tirsdag om det skulle innføres forhøyede bompengetakster fra og med onsdag.

Etter byrådsmøtet sendte kommunen ut en pressemelding med informasjon om at det på grunn av endret varsel for luftkvalitet likevel ikke var aktuelt med restriksjoner på biltrafikken akkurat da.

Bergen har flere planlagte akuttiltak for dager når luftkvaliteten blir dårligere enn tillatte grenseverdier.

To av tiltakene, femdobling av bompengetaksten og datokjøring, krever at byrådet gjør et vedtak minst tolv timer før igangsetting.

Dette er Bergens mulige strakstiltak ved høy luftforurensning:

* Tiltak på veiene for å redusere spredningen av svevestøv.

* Flytte skip fra Bergens indre havn.

* Økte bompengetakster: I rushtiden femdobling, fra 45 til 225 kroner, og resten av døgnet 95 kroner. For tunge kjøretøyer blir prisen 450 og 190 kroner. På disse dagene blir det gratis å reise kollektivt.

* Datokjøring: Kun personbiler med nummerskilt som ender på partall kan kjøre på datoer med partall, og personbiler som ender på oddetall kan kjøre på datoer med oddetall.



Akutt luftforensning: Barn med astma bør holde seg inne



OSLO:



SOM ET LOKK: Fenomenet kalles inversjon, og skjer på kalde dager med lite vind, når luften blir liggende stille over byen, og konsentrasjonen av gasser og partikler i luften økter kraftig. Inversjonslokket oppstår på kalde, klare dager. Foto: Knut Erik Knudsen , VG

I Oslo settes strakstiltakene inn på dager hvor det ligger et «lokk» over byen.

– Selv om slike perioder ikke forekommer ofte, er det viktig at kommunen har virkemidler som raskt kan redusere forurensningsnivået, sier presseansvarlig i Bymiljøetaten, Monica T. Olsen.

Ett strakstiltak som kan settes i verk i Oslo, er dieselbilforbud.

– Når det er ventet høy luftforurensning over et større område av byen i to dager eller mer, kan Byrådet vedta forbud mot bruk av dieselkjøretøyer på kommunal vei, mens Statens vegvesen fatter tilsvarende vedtak for Ring 1, sier presseansvarlig Monica T. Olsen.

Forskriften ble vedtatt 2. desember i fjor, og dieselforbud ble iverksatt første gang 17. januar i år. På grunn av endrede værforhold ble forbudet avblåst etter 12 timer.

Dieselforbudet gjelder mellom klokken seks og 22. Unntaket er tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi. Det er også en rekke andre unntak. Blant annet er dieselbiler som brukes i næringsvirksomhet og kan dokumentere kjørebehov eller pasienttransport unntatt.

Dette er Oslos mulige strakstiltak ved høy luftforurensning:

* Parkeringsrestriksjoner i sentrum: Mest sannsynlig blir det kun aktuelt hvis det er snakk om veldig langvarige perioder med dårlig luft, og det ikke er noen effekt av dieselforbudet.

* Økning i kapasiteten på kollektivtransporten på dager med restriktive tiltak.

* Tredobling av prisen i bomringen på dager med høy luftforurensning kan bli aktuelt denne vinteren. Oslo arbeider nå først og fremst for muligheten til å innføre miljødifferensierte beredskapstakster som kun vil gjelde dieselkjøretøy. Byrådet ønsker at de som forurenser skal betale. I første omgang er det snakk om en tredobling av takstene i bomringen, som muligens kan bli aktuelt i stedet for dieselforbud. Her venter Byrådet på en endelig avklaring fra Samferdselsdepartementet, forklarer Olsen.

* Langtidstiltak for forbedring av byluften: Blant annet rushtidstakster i bomringen, miljøfartsgrense på de store veiene, piggdekkavgift i vinterhalvåret, og støvdemping i form av vasking av veier

TRONDHEIM:



TRONDHEIM: På dager med mye svevestøv advares astmatikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser mot å oppholde seg utendørs. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

– I Trondheim har vi svært sjelden kald og stillestående luft. Vi er derfor mindre plaget av høye eksoskonsentrasjoner (NO2) enn Oslo og Bergen. Vi kan imidlertid ha mye svevestøv fra piggdekk i perioder, sier rådgiver i Miljøenheten, Tore Nordstad.

Dette er Trondheims mulige strakstiltak ved høy luftforurensning:

* Midlertidig piggdekkforbud i indre by, og miljøfartsgrense på E6 gjennom byen.

Hverken piggdekkforbud eller miljøfartsgrense har foreløpig vært gjennomført. Grenseverdien for svevestøv i luften er 50 mikrogram per kubikkmeter luft per døgn. I Trondheim er det rundt ti døgn i året med så høy verdi. Inntil 30 slike dager er tillatt, men av hensyn til folks helse kan tiltak iverksettes før man kommer dit.

Hittil har effektivt renhold og støvdemping av hovedveinettet gjort at akuttiltak har vært unødvendige. Feiebiler rengjør veiene og legger ved behov ut magnesiumklorid-lake, for å binde støvet på veien.

TROMSØ:



Også i Tromsø er luftproblemene først og fremst knyttet til svevestøv.

– Vi jobber kontinuerlig for å redusere piggdekkandelen. Her har vi en større utfordring med mye snø, glatte veier og bratte bakker enn andre byer, derfor har vi også en større andel biler med piggdekk, sier klima og miljørådgiver i Tromsø, Marta Jansen.

Dette er Tromsøs mulige strakstiltak ved høy luftforurensning:

* Piggdekkavgift har vært vurdert, men det har ikke vært politisk flertall for å innføre.

* Miljøfartsgrense er også vurdert, men siden det allerede er lav fartsgrense der problemene med svevestøv er størst, er det ikke hensiktsmessig.

* Tromsø kommunes viktigste våpen mot luftforurensning er derfor å pusse og feie veiene best mulig, og bruke støvbindene stoff for å hindre at støvet virvler opp. På dager hvor det er varslet større mengder svevestøv i luften blir dette arbeidet intensivert.

STAVANGER:



Det er svevestøv knyttet til biltrafikk som er hovedutfordringen i Stavanger. Byen har likevel ikke de samme luftforurensningsproblemene som en del andre norske byer.

– Vi har få dager med høy forurensning. Når nivåene blir høye informerer vi beboerne, sier miljøvernsjef i Stavanger, Jane Nilsen Aalhus.

Ålesund:

– Siden 2010 har vi kostet og spylt gatene annenhver dag i perioden høst – vår. I fjor kjøpte vi også en sugebil med bedre kapasitet. Dette, i kombinasjon med mye regn og vind, gjør at vi aldri hatt så mye forurensning at det har vært behov for å sette i gang noen større tiltak, sier fagleder for trafikk og miljø i Ålesund, Mirza Begic.