Universitetsprofessor: Forsvarte sex-prat med «Mad Men»-referanser

Etter at en kvinne ved universitetet varslet om seksuell trakassering, ble hun kalt inn til et HR-møte der de involverte endte opp med å prate om TV-serien «Mad Men».

Under møtet skulle kvinnen få utdype meningene sine, skriver Bergens Tidende, som først omtalte saken.

Kvinnen er stipendiat ved universitetet, og er én av seks studenter og ansatte som meldte om seksuell trakassering fra den samme professoren.

Professoren fikk i etterkant av varselet en såkalt ordensstraff, som er den strengeste reaksjonen før avskjedigelse.

En ordenstraff medfører en tilrettevisning som følger med personalmappen til den ansatte over flere år, der det slås fast at den ansatte har opptrådt uakseptabelt. Det kan også innebære nedsettelse av lønn eller andre sanksjoner.

«Du kommer til å pule sjefen»

Kvinnen hadde i forkant av møtet forklart at hun reagerte sterkt på flere utsagn fra professoren. Eksempelvis skal han ha sagt: «Skal ikke du og jeg være igjen her i kveld», «sånne hofter som du har er det som er in nå», «jeg får helt feil assosiasjoner» og «du kommer til å pule sjefen».

Referatet fra møtet, som BT har fått tilgang til, viser at store deler av møtet ble brukt til å diskutere den amerikanske TV-serien «Mad Men».

«Hennes sterke reaksjon kom til tross for X klargjorde at sitatene var hentet fra TV-serien Mad Men, en serie hun er vel kjent med», står det skrevet i referatet.

– Jeg fikk forståelsen av ikke å bli trodd. Hans forklaring om disse uttalelsene, at det var en del av sjargongen, ble løftet frem som den rimelige. Min forklaring var den urimelige, den fremsto som overdreven, sier kvinnen til BT om referatet fra møtet.

POPULÆR SERIE: «Mad Men» er en amerikansk TV-serie som har blitt sendt siden 2007. Serien handler om den prestisjetunge reklamebransjen i USA på begynnelsen av 60-tallet. Foto: Ron Jaffe , Amc / NTB Scanpix

– Flere grove spøker

Videre beskrives det hvordan stipendiaten opplyser HR-avdelingen om at hun har fulgt med på TV-serien, og at den var et tema i lunsjpausene, samt at hun hadde sendt en tegneseriestripe vedrørende serien på e-post til noen av kollegene hun visste fulgte med.

Professoren var ikke en av personene hun hadde fått forståelse av at hadde sett serien. Mannen har overfor BT erkjent at han har uttalt én grov spøk, men sier til avisen at dette var et enkelttilfelle.

Kvinnen sier derimot at professoren hadde kommet med flere slike spøker, og at det var årsaken til at hun og fem andre til slutt varslet ledelsen.

Rektor: – Kritisk til referanse

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i denne saken, men generelt vil jeg si at krenkende kommentarer ikke skal aksepteres, uansett referanse, sier rektor ved UiB Dag Rune Olsen, til VG.

UiB har tidligere uttalt at varslingssystemet ved universitetet rundt trakasseringssaker har fungert bra, men de seks varslerne BT har vært i kontakt med oppgir det motsatte.

Rektoren opplyser om at saken pågikk i 2011, og at universitetet nå har arbeidet bevisst med seksuell trakassering.

– Vi har nå gjort et arbeid for at alle ansatte og alle studenter blir gjort kjent med rutiner for varsling. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering. I tillegg skolerer vi nå alle våre instituttledere, som det er mange nye av i år, gjennom et opplæringsprogram der seksuell trakassering og håndteringen av dette står høyt på agendaen, sier rektoren.

