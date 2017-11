To personer innlagt med Giardia-smitte i Bergen

To personer er innlagt på Haukeland sykehus i Bergen etter å ha blitt smittet av parasitten Giardia.

Smittevernoverlege i Bergen, Kari Stidal Øystese, bekrefter til VG at to personer er innlagt, men at det ser ut til at det skal dreie seg om noe unormalt.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

– To personer ble innlagt på Haukeland i samme tidsrom og fikk påvist Giardia. Det er ikke noe uvanlig med det, og hittil i år er det 300–400 personer som har fått påvist smitten på landsbasis, sier Øystese.

SLIK SER DEN UT: Giardia Iamblia, her observert under mikroskop etter et utbrudd i Sidney på 90-tallet. Foto: , AP

Overlegen opplyser at de to personene som er smittet nå skal intervjues for å forsøke å finne en felles smittekilde.

Ifølge Helse-Norge er Giardia en tarminfeksjon som gir diaré og magesmerter

forårsaket av parasitten Giardia Iamblia. Infeksjonen kan gå over av seg selv, men noen trenger medisinsk behandling for å bli friske.

Mennesker blir ofte smittet av parasitten gjennom forurenset drikkevann og matvarer, og ifølge Øystese er smitte i utlandet svært vanlig. Personer kan da ha med seg smitten tilbake til Norge og igjen smitte flere personer.

– Andre kan bli smittet av Giardia ved dårlig eller mangelfull hygiene. Giardia-parasitten kan overleve på utsiden av kroppen, så andre kan få i seg Giardia gjennom for eksempel mat som er håndtert av personen som er smittet, sier Øystese.

SYMPTOMER PÅ GIARDIA-SMITTE: * Plutselig diaré som kan være tynn som vann * Føle seg dårlig * Mage-tarmplager med magesmerte * Oppkast * Luftplager * Fettete og illeluktende avføring * Luftoppstøt med råtten lukt * Slapphet * Vekttap * Feber (Kilde: helsenorge.no)

Smittevernoverlegen forklarer at det ikke er noe som tyder på at dette er annet enn person-til-person-smitte, og at det ikke skal være snakk om smitte gjennom for eksempel drikkevann, som var tilfellet under det verdenskjente Giardia-utbruddet i Bergen i 2004. Da ble mange hundre mennesker ble syke etter å ha fått i seg parasitten gjennom forurenset vann.

– Det er ikke brudd på hygienebarrierene i vannforsyningen, så det er ikke snakk om vannsmitte. Barrierene vi har dreper Giardia-bakterien, sier Øystese.

Hun forteller at infeksjonen som regel går over av seg selv, men at det i noen tilfeller må behandles med antibiotika.

– Noen personer kan få langvarige diaré og plager knyttet til dette. Etter utbruddet i 2004 var det noen som fikk postinfeksiøst utmattelse og langvarige plager, men det er ikke normalen, forteller Øystese.