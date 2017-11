Studenter klagde i ti år før UiB-foreleser fikk ordensstraff

Gjennom ti år har studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) klaget på uakseptabel oppførsel fra en foreleser. Først etter ti år fikk han formell ordensstraff.

– Det er sterkt beklagelig og helt uakseptabelt. Jeg kan bare be om unnskyldning på vegne av UiB, sier rektor Dag Rune Olsen til Bergens Tidende.

For to uker siden sa Olsen at han ikke kjente til konkrete saker om seksuell trakassering ved universitetet, men senest i mai ble en sak behandlet ved Humanistisk fakultet.

I en lengre utredning beskrives gjentatte og omfattende problemer med mannens undervisning over en periode på ti år. Før fjorårets høstsemester var det tvil om han skulle få lov til å fortsette å undervise.

Året før ble foreleseren utestengt fra undervisningen på grunn av dårlig oppførsel, og både i 2013 og 2016 fikk han en såkalt tilrettevisning fra arbeidsgiveren. Men det var først i år at han fikk en formell ordensstraff.

– Jeg veksler mellom å være streng skolemester og klovn, og bruker gjerne saftige eksempler for at studenter skal huske poengene. Men folk er blitt så lett krenkbare. Gjerne på vegne av andre, også om dem det gjelder ikke selv føler seg krenket, forklarer foreleseren som for tiden er sykmeldt.

Han understreker at han aldri har tatt på, eller gjort noen seksuell tilnærming, mot noen av studentene sine.

Minst elleve saker om seksuell trakassering er blitt behandlet ved UiB det siste tiåret, ifølge avisen.