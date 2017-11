Helseministeren sier nei til tvungen hårvask

– Det kommer ikke til å bli noe krav om hårvask hos frisørene, sier helseminister Bent Høie (H) til Dagens Næringsliv.

Den nye hurtigklippkjeden Cutters har opplevd voldsom vekst siden den startet for to år siden, men tilbyr ikke hårvask.

Norge har en egen forskrift med hygienekrav for frisører. Den sier ikke eksplisitt at det er påbudt å tilby hårvask, men Helsedirektoratet har tolket forskriften som et «påbud om innlagt vann og tilstrekkelig antall vaskeservanter for rengjøring av frisørutstyr og frisørenes hender, samt for vasking av hår når det er nødvendig».

NHO Service og Handel har på vegne av den delen av frisørbransjen de representerer, bedt om at forskriften endres, så det blir utvetydig at det er påbudt å tilby hårvask.

Hurtigklippkjeden Cutters, som oppfatter lobbyarbeidet som et angrep på deres forretningsmodell, er uenig i at forskriften skal tolkes som et påbud.

Helt uaktuelt med hårvask

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har fastsatt dagens hygienekrav, og helseministeren har derfor siste ord i saken. Helseminister Bent Høie har invitert NHO, Cutters og Helsedirektoratet til et møte om saken 11. desember.

– Vår klare beskjed vil være at det ikke er aktuelt å innføre noe krav om hårvask. Det er heller ikke noe krav. Vår forståelse av forskriften er at dette handler om å ha gode hygieniske forhold knyttet til utstyr og frisøren sine hender, sier Høie til Dagens Næringsliv.

– Det er ikke alltid det er behov for å vaske håret, men vi har alltid behov for at frisøren har vasket saksen fra forrige kunde, sier Høie.

Like vilkår

NHO-sjef Kristin Skogen Lund, sier at deres anliggende har vært like rammevilkår.

– Vi er for frihet til å velge om man vil ha håret vasket eller ikke, og vi er for innovasjon og fri konkurranse, sier NHO-sjefen.

–Vi mener imidlertid at rammene for bedrifter må være helt tydelige og alle aktørene må konkurrere på like vilkår. I frisørbransjen har innlagt vann og en hårvaskeservant av hygieneårsaker alltid vært en selvfølge. Det vi har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om er at forskriften om hygiene i salong klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår, sier hun.

