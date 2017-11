Bufdir gransker ideelle i barnevernet

Som følge av Fyrlykta-saken undersøker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nå om andre leverandører kan ha seilt under falskt flagg.

I mai skrev VG om fosterhjemsstiftelsen Fyrlykta, som har fått verdifulle avtaler med det offentlige ved å oppgi at de er en ideell organisasjon som ikke har som mål å tjene penger.

Men virkeligheten var en annen, ifølge en rapport fra revisjonsselskapet Deloitte i juni. Bufdir mente Fyrlykta hadde lurt til seg til konkurransemessige fordeler – noe Fyrlykta selv nektet for – og avsluttet avtalene med stiftelsen.

– Behov for endringer



Dette skal Deloitte granske blant de ideelle: Statusen som ideell opp mot det offentliges kriterier, gjeldende lovverk og skattemyndighetenes vurdering

Ledelsesform og lederlønn

Størrelse på overskuddet og hvordan dette brukes

Om det gjøres forsøk på å tappe selskapet for egen vinning

Hvem det betales husleie til og om dette kan være internprising

Overføring av beløp eller kjøp fra nærstående selskaper

Om det foregår internprising med nærstående

Reisekostnader

Nå har Bufdir satt i gang en omfattende gjennomgang av direktoratets oppfølging av ideelle aktører.

– Gjennomgangen VG hadde av Fyrlykta-saken gjør at vi ser behov for å gjøre noen endringer basert på lærdommene vi har gjort oss i den saken. Det handler i hovedtrekk om to ting: Det ene er å gå mer i dybden på aktørene når de kvalifiserer seg som ideelle. Det andre er å se på om de ideelle endrer strukturen i løpet av kontraktsperioden, sier direktør Mari Trommald.

Bufdir har gitt Deloitte i oppdrag å undersøke om flere barnevernsaktører kan ha fått avtaler på feil premisser. Mellom to og fem leverandører som har fått avtaler forbeholdt ideelle organisasjoner, skal under lupen.

– Revisjonen kommer til å se på blant annet ledelse, overskudd, interessekonflikter og internprising. Mye av det som kom frem i gjennomgangen dere hadde av Fyrlykta, og som vi også fant i vår egen gjennomgang, vil være elementer vi vil se på nå, sier i Trommald, som understreker at de ikke har noen konkrete mistanker.

Ideelt barnevernsforum, en organisasjon for ideelle aktører i barenvernet, er positiv til tiltaket.

– Det er bra at de sjekker, det er helt naturlig etter Fyrlykta-saken, sier leder May Lisbeth Smeby.

– Men man kan jo lure på hva Bufdir har sjekket i forkant, før de slipper noen gjennom det nåløyet, og hvilke kriterier de har hatt.

– Må få en innskjerping



Stortingsflertallet har bestemt Bufdir fortsatt skal prioritere kjøp fra ideelle. En del av mandatet til Deloitte er å foreslå hvordan godkjenningen og kontrollen av disse kan forbedres.

Fyrlykta-saken * I mai skrev VG om Stiftelsen Fyrlykta, som har fått verdifulle fosterhjemsavtaler med norske myndigheter fordi de har hevdet å være en ideell organisasjon. * VG avdekket store overskudd, høye lederlønninger og årlige overføringer på flere millioner kroner til Estland. * En Bufdir-bestilt rapport fra revisjonsselskapet Deloitte konkluderte under tvil med at Fyrlykta ikke er en ideell aktør. De mente også at det var gjort utdelinger i strid med stiftelsesloven. * Som følge av konklusjonene sa Bufdir opp avtalene de hadde med Fyrlykta om fosterhjem og institusjonsdrift. * Stiftelsestilsynet åpnet samtidig tilsyn av stiftelsen. Tilsynet skal etter planen være ferdig i løpet av noen få uker.

– Det er ingen tvil om at VGs oppslag om dette gjorde at oppmerksomheten rundt kravene til ideelle har fått skjerpet oppmerksomhet rundt oss. Vi har vært tydelig på at vi må få en innskjerping av rutinene, både før vi inngår kontrakten og underveis i kontraktsperioden, sier Trommald.

– Hvilke rutiner har dere hatt på dette området tidligere?

– Vi har hatt rutiner på hva kontraktspartnerne leverer av tjenester, at barna får det de trenger. Men det har ikke vært tilstrekkelig oppmerksomhet på at kravet om at de skal være ideelle vedvarer gjennom kontraktsperioden.

Rapporten skal etter planen være klar før jul.

Fyrlykta har sagt seg uenig i Deloittes konklusjoner.

– Det er ingen tvil om at stiftelsen i dag er godt innenfor stiftelsesloven og er en ideell stiftelse som gjør en veldig bra jobb for de barna som trenger det, sa fungerende leder Morten Nesbakken til VG tidligere denne uken.