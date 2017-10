Jan Helge Andersen om ny bok: – Jeg forteller sannheten

KRISTIANSAND (VG) Jan Helge Andersen avviser bokpåstanden om at han var alene om drapene i Baneheia i 2000.

DETTE ER SAKEN Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). De to småjentene ble drept under en badetur i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. To dager senere ble de funnet. De dømte ble pågrepet 13. september 2000, og Andersen tilsto at han drepte Stine Sofie. Samtidig pekte han ut Kristiansen som den andre drapsmannen. Kristiansen har hele tiden nektet skyld.

– Jeg har aldri snakket med denne forfatteren. Han har heller aldri sendt meg en personlig forespørsel om å gjøre det. Det reagerer jeg sterkt på, sier Jan Helge Andersen til VG.

For første gang kommenterer han bokpåstanden om han alene skal ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia 19. mai 2000.

Av sikkerhetshensyn ønsker ikke Andersen å la seg avbilde til denne saken, fordi han lever på hemmelig adresse – på såkalt kode 7.

– Jeg vet, og Viggo vet

Han sitter i sofaen til moren og faren på Eg i Kristiansand og forteller hva han mener om påstanden til forfatter Bjørn Olav Jahr, om at Viggo Kristiansen har sittet 17 år i fengsel for drap og voldtekter han ikke har begått i det han omtaler som «norgeshistoriens største justismord».

– Jeg tenker boka er skrevet for å gjøre det enklere for Viggo og advokatene hans å få gjenopptatt saken. Jeg føler forfatteren bygger på forsvarsadvokatene, som vrenger alt til det ugjenkjennelige.

NY BOK: «Drapene i Baneheia», skrevet av Bjørn Olav Jahr, har vært i salg siden tirsdag og lanseres i kveld under Bjørneboe-dagene i Kristiansand. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– I 2010 viste en analyse av DNA-materialet fra åstedet en fullstendig profil på deg, men ingen profil på Viggo Kristiansen. Hva tenker du om det?

– På meg har de hatt profil hele tiden, så det var ikke overraskende. Men jeg skulle så klart ønske at de endelig fant en fullstendig profil på Viggo også. For kravet om gjenopptagelse kommer nesten hvert år nå. Det er slitsomt. Det hadde vært fint å kunne gå videre.

– Forfatteren mener Viggo Kristiansen er uskyldig?

– Uansett om Viggo av en eller annen grunn får saken sin gjenopptatt, så vet jeg hva som skjedde - og at Viggo er skyldig. Jeg var der! Jeg var der sammen med ham. Jeg vet hva han og jeg gjorde, og Viggo vet det. At jeg og Viggo var sammen i Baneheia, og at to døde jenter lå igjen etter oss, er et faktum. Jeg kan bare si at sånn var det, og at jeg forteller sannheten.

Skråsikker

– Hva reagerer du sterkest på i boka?

– Hvorfor fremstår Bjørn Olav Jahr så skråsikker? Saken er forsøkt gjenopptatt seks ganger allerede. Hvis du går 17 år tilbake i tid, til disse folkene som satt og fulgte denne rettssaken, er det ingen som tenker at Viggo er uskyldig.

– Hva bygger du det på?

ÅSTEDET: To politimenn i Baneheia etter drapet i år 2000. Foto: Anders Martinsen, Aftenposten

–Det handler om både bevisene og vitnene, men også Viggo selv. Jeg er helt enig i det moren min sa i VG i går: Hvordan kan en mann være så uinteressert og bare se ned i bordplata og si «ingen kommentar» i ni måneder… uten å få et utbrudd av et eller annet slag, hvis du er uskyldig? Jeg opplevde ham som helt avstengt eller kald.

– Er det vondt å lese at boken slår fast at du har begått drapene alene?

– Det er det.

Ønsket å snakke med Andersen

Forfatter Bjørn Olav Jahr sier til VG at han ønsket å snakke med Jan Helge Andersen i forbindelse med arbeidet med boken. Han sier han har forsøkt å komme i kontakt med Andersen.

– Jeg har ikke adressen hans, men jeg har sent brev adressert til ham til hans foreldres adresse. Jeg har også snakket med hans mor og jeg oppfattet det som at hverken hun eller Jan Helge ønsket å snakke med meg, sier Jahr til VG.

FORFATTER: Bjørn Olav Jahr under lanseringen av boken «Drapene i Baneheia» i Kristiansand torsdag ettermiddag. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Han sier han synes Andersens karakteristikk av innholdet i boken som «vrengt til det ugjenkjennelige» er merkelig.

– Hoveddelen av boken er basert på sakens dokumenter. Mye er basert på Jan Helge Andersens egen forklaring og på forklaringene til hans nærmeste, så den beskrivelsen er jeg ikke enig i.

– Har du lent deg på Viggo Kristiansens forsvarere og deres syn på saken?

– Saken dokumenter er like for alle. Det har kommet frem poenger i forbindelse med gjenopptagelsesbegjæringer som jeg også har brukt, men det er bare én part her som ønsker å belyse saken. Mitt mål har vært nettopp å belyse saken fra begge sider – ikke at Viggo Kristiansen skal få gjenopptatt saken, sier Jahr.

Kristiansens forsvarer: – Har ikke lest boken

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, sier til VG at han ikke har bidratt til Jahrs bok.

– Jeg har ikke bidratt noen ting. Jeg kjenner ikke en gang innholdet, jeg har ikke lest boken. Det eneste jeg har gjort er å svare på de spørsmålene jeg har fått og jeg har bistått med å fremskaffe enkelte dokumenter, sier Sjødin.

– Andersen sier det er slitsomt med så mange gjenopptagelsebegjæringer, og sier at han skulle ønske han kunne gå videre.

– Andersen har ingen belastning sammenlignet med det Viggo Kristiansen har blitt utsatt for som følge av hans uriktige, falske forklaringer, sier Sjødin.