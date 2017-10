Forfatter i ny bok: Hevder Baneheia-dømte Viggo Kristiansen er uskyldig

Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr mener Viggo Kristiansen (38) har sonet 17 år i fengsel for drap og voldtekter han ikke har begått.

DETTE ER SAKEN Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). De to småjentene ble drept under en badetur i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. To dager senere ble de funnet. De dømte ble pågrepet 13. september 2000, og Andersen tilsto at han drepte Stine Sofie. Samtidig pekte han ut Kristiansen som den andre drapsmannen. Kristiansen har hele tiden nektet skyld.

«Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen i Baneheia fredag 19. mai 2000. Viggo Kristiansen gjorde det ikke.»

Slik begynner Jahr sitt etterord til boken «Drapene i Baneheia», som lanseres tirsdag. Videre konkluderer han:

«Den største tragedien i Baneheia-saken er at Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen måtte bøte med livet. Den nest største er at Viggo Kristiansen i skrivende stund har sonet 17 år for drap og voldtekter han ikke har begått».

Forfatteren mener blant annet at forklaringene til Kristiansens meddømte, Jan Helge Andersen, er «fulle av usannheter og usannsynligheter».

Viggo Kristiansens psykolog: Bekymret for om han er uskyldig

Andersen tilsto både drap og voldtekt og forklarte samtidig at Viggo Kristiansen ikke bare var med, men var pådriveren for det hele. Retten la stor vekt på Andersens forklaring.

DNA og mobildata

Jahr kritiserer rettens vurdering av sentrale bevis i saken, som DNA-analysene og analysene av Kristiansens mobilbruk:

«Et usikkert DNA-bevis gjøres i retten om til et sikkert DNA-bevis, og et sikkert mobilbevis skal i retten gjøres om til et usikkert mobilbevis», hevder Jahr.

Rettmedisinerne som gjorde DNA-analysene i saken konkluderte med at det hadde vært to menn på åstedet etter at de mente å ha funnet DNA fra Jan Helge Andersen – og en mann som ikke kunne være Andersen.

Nye DNA-analyser

Kristiansens forsvarer har tidligere fått gjort nye DNA-analyser som de har hevdet at utelukker Kristiansen som gjerningsmann.

«DNA-resultatene viser ikke sikkert at det var to menn på åstedet», skriver Jahr i boken.

Saken fortsetter under videoen av prøveløslatte Jan Helge Andersen, som blir hengt ut og drapstruet på Facebook:

Viggo Kristiansen har hele tiden nektet å ha noe med saken å gjøre. I juli i år ba han for sjette gang om å få saken gjenopptatt. Fem ganger tidligere, senest i fjor sommer, har Kristiansens sak blitt avvist av Gjenopptakelseskommisjonen og Høyesterett.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jentene ble funnet to dager senere.

15 år etter Baneheia-drapene: Slik endret de Retts-Norge

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

VG har vært i kontakt med forfatter Bjørn Olav Jahr som foreløpig ikke ønsker å uttale seg om boken.

Viggo Kristiansen til VG: – Jeg er Norges mest forhatte mann

Ada Sofie Austegard, moren til drepte Stine Sofie Sørstrønen og leder av Stine Sofies Stiftelse, sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere boken.