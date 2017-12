Bank setter ned boligrenten

BN Bank setter ned renten 0,2 prosent og tilbyr effektiv rente på 2,15 prosent.

BN Bank setter ned renten 0,2 prosent og tilbyr effektiv rente på 2,15 prosent.

– Vi ser at pengemarkedsrenten (Nibor) har ligget historisk lav over tid og vi velger derfor å senke renten ytterligere fra tirsdag, slik at vår laveste boliglånsrente reduseres fra 2,35 prosent til 2,15 prosent, sier BN-Banksjef Gunnar Hovland til VG.

– Tilbys alle kundene



Renten som senkes er på BN Banks nye låneprodukt «Boliglån Pluss», og gjelder for boliglån på to millioner kroner eller mer, og er innenfor 75 prosents belåningsgrad.

– Har dere begynt å differensiere lånene som andre banker?

– Nei, dette er et tilbud som gjelder for alle våre kunder, uansett om du er direktør eller barnehageassistent. I motsetning til storbankene som tilbyr beste rente bare til noen utvalgte gullkunder, gjør ikke vi forskjell på folk ut fra alder, jobb eller fagforeningsmedlemskap. Det er objektive kriterier som betjeningsevne og sikkerhet som er viktig for oss.

Han fremholder imidlertid at kundene for å få Boliglån Pluss må ha lønnskonto i banken.

Blant de billigste



Rentekuttet gjør at BN Bank vil konkurrere på toppen av Finansportalens oversikt over landets billigste banker. Der var mandag ettermiddag Boligkreditt.no eneste bank med effektiv rente under to prosent, med 1,89 prosent, etterfulgt av NorDirektebank, med 2,11 prosent og Landkreditt Bank med 2,15 prosent. (Lån 2 millioner kroner, boligverdi fem millioner og 15 års nedbetalingstid.

Storbankene sitter stille



Ingen av de to store bankene i Norge har planer om å sette ned renten.

– Vi øker mer på boliglån enn vi har sagt vi skal gjøre, noe som forteller oss at vi er konkurransedyktige på pris. Hvor godt tilbudet du får, avhenger av vår individuelle vurdering av kunden. Vi mener det er viktig å gjøre, fordi forskjellene i utgangspunkt ofte er veldig forskjellig fra kunde til kunde, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DnB.

– Vi vurderer renten forløpende og ser an konkurransesituasjonen. Vi kan ikke kommentere våre fremtidige rentefastsettelser, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea.