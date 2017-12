Bandt fast hengeren i bagasjerommet

Bilen hadde ikke hengerfeste, men hengeren skulle sjåføren ha med. Det endte med politianmeldelse.

Politiet i Sør-Øst politidistrikt stoppet sjåføren i Rosenkrantzgata i Drammen fredag ettermiddag.

Det var Drammen Live 24 som først omtalte saken.

Bilen hadde ikke hengerfeste, men hengeren skulle sjåføren ha med seg. Det skulle komme til å koste han dyrt.

Med nesten hele draget på tilhengeren ble mannen stoppet av politiet.

Kreativt

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Olav Myrvold sier det var en kreativ måte å feste hengeren på, selv om det ikke er helt etter boka.

– Vi fikk melding av andre veifarende om en bil som hadde festet tilhengeren inne i bagasjerommet på en stasjonsvogn, Noe som viste seg å stemme. Dette er jo ikke måten å gjøre det på, og ikke å anbefale, sier Myrvold til VG.

Sjåføren hadde åpnet bagasjeluken og klart å festet hengeren med jekketaljer og stropper.

Aldri sett lignende

Operasjonslederen forteller at sjåføren foreløpig fikk beholde førerkortet sitt, men at sjåføren vil få tilsendt et forelegg i posten.

– Sjåføren har fått kjøreforbud, og forholdet ble anmeldt, forteller Myrvold.

Leder for kjøretøyteknisk i Buskerud for Statens vegvesen, Vidar Stoltz sier dette ikke er et vanlig syn.

– Vi har aldri vært borte i noe lignende før, og jeg registrerer også fra politiet at heller ikke de har vært borte i sånne kreative løsninger før.