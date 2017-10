To døde etter båtulykke i Telemark - én fortsatt savnet

En båt med til sammen seks personer om bord har kantret i Seljordvatnet i Telemark. Tre personer har kommet seg i land, to har omkommet på Rikshospitalet i Oslo - én er fremdeles savnet.

– Begge som er sendt til Rikshospitalet med luftambulanse er nå døde. Pårørende er nå varslet, sier operasjonsleder Jan Olav Jansen i Telemark politidistrikt til VG.

Politiet opplyser om at det var seks personer i båten. Tre kom seg først til land, før en fjerde og femte person ble funnet i vannet. Disse to har altså senere omkommet på Rikshospitalet i Oslo.



– Én person er fremdeles savnet, og leteaksjonen pågår fortsatt for fullt, sier Jansen.

– Det har vært mange personer involvert, og vi har brukt litt tid på varsling og etterforskning, sier han.





– Uklart hva som har skjedd

De tre som selv kom seg i land er sendt til legevakten for sjekk.

FULL INNSATS: Stor aktivitet ved Seljordsvatnet i Telemark. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

ALVORLIG: Et redningshelikopter deltar i søket etter en savnet person i Seljordsvatnet i Telemark. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix



Politiet fikk melding om at båten hadde kantret i 14-tiden, og flere helikoptre og dykkere deltar i søket etter den siste savnede. Redningsmannskaper fra Røde kors, brann og politi er også på stedet.



– Det er fremdeles uklart hva som har skjedd. Hovedredningssentralen Sør-Norge hjelper oss også i redningsarbeidet, sier operasjonsleder Jansen til VG.





Ordfører: – Veldig tragisk

Ordfører Halfdan Hauge i Seljord kommune forteller at brannvesenet og øvrige nødetater er på plass på ulykkesstedet. Kriseledelsen i kommunen er i beredskap, Røde Kors-mannskaper fra kommunen bistår og politiet håndterer saken videre.

– Det er jo en veldig tragisk hendelse. Jeg får fortløpende oppdateringer fra operasjonssentralen. Hver gang jeg hører noe, er det triste nyheter, sier Hauge til VG.

Telemark Røde Kors Hjelpekorps skriver på Twitter at Røde Kors har 60 personer på stedet.

– Alle tilgjengelige ressurser i Telemark Røde Kors Hjelpekorps er kallet ut for å bistå i søk etter savnede i Seljordsvatnet, skriver de videre.