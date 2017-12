Her redder speidere fem seilere fra forlis

Knapt ti minutter tok det fra seilbåten kantret til den gikk ned utenfor Kopervik. Nå får speiderne i nærmeste båt ros for å ha reddet de fem seilerne fra den havarerte båten.

Like etter at besetningen var kommet seg over i den andre båten, gikk den 24 fots kantrede seilbåten til bunns. Dramaet skjedde under den vanligvis så fredelige advents-regattaen utenfor Kopervik på Karmøy sist helg.

Det var Karmøynytt som først fortalte historien om havariet onsdag.

Midt under regattaen fikk den 24 fots seilbåten store vansker, hvoretter den kantret ute på fjorden. Dette ble raskt oppfattet av en gruppe Rover-speidere som deltok i samme regatta.

FIKK HJELP I TIDE: Mannskapet på fem i grønne seilerjakker kom seg over i speidernes båt. Sistemann som svømte over står i badetrappa i akterenden av speidernes seilbåt. Foto: , Ole Henrik Bach

– Vi klarte å manøvrere båten bort til havaristen og fikk slengt ut en line som de kunne klatre ombord med, sier speiderleder Per Melvær (55) til Karmøynytt.

Han er imponert over hvordan hans egne Rover-speidere fra KFUK/KFUM Kopervik håndterte situasjonen. Også de fem mennene som ble reddet skal ha vært svært takknemlige over speiderbåtens resolutte redningsdåd.

Avbrøt regattaen

– Vi var i ferd med å bli tatt igjen av andre seilbåter. Da ser vi plutselig at det er en båt ca. 300-400 meter fra oss som holder på å velte. Jeg ga beskjed om å sette kursen mot denne båten. Vi brøt selvsagt regattaen - og fikk etterhvert fem våte menn ombord til oss fra den havarerte seilbåten, forteller Melvær til VG.

Han fryktet det verste, ettersom han visste at havaristen hadde mye tauverk ombord.

– I verste fall kunne folk hekte seg fast i tau og bli dratt med ned. Derfor var det viktig at vi fikk mannskapet raskt over i vår båt, sier Melvær.

Både sterkt varierende vind og bølger fra en lastebåt som hadde passert i samme farvann, kan ha medvirket til kantringen, tror han som er en relativt erfaren seiler.

GIKK NED: Like etter at dette bildet ble tatt, gikk den kantrede båten ned. I bakgrunnen: seilbåter som deltok i adventsregattaen og en lastebåt. Foto: , Ole Henrik Bach

Han var selv ombord i en 30 fots seilbåt som eies og disponeres av KFUM/KFUK-speiderne i Kopervik.

– Guttene ombord,som ikke har allverdens erfaring som seilere, gjorde det som skulle gjøres. Vi fikk mannskapet på den kantrede båten over i vår båt, og jeg sendte dem rett ned under dekk for at de skulle få varme i kalde kropper, beskriver speiderlederen.

For fulle seil

Kort tid etter at alle fem var reddet, gikk den 24 fots havarerte båten ned på ca. 200 meters dyp.

Ifølge Ole Henrik Bach, som deltok i regattaen i en tredje båt, hadde den kantrede båten det store spinnaker-seilet oppe.

Han er litt skremt over hvor raskt det gikk fra båten kantret til den gikk ned.

– Fra jeg tok det første bildet til båten gikk under, gikk det ni minutter, sier Bach, som observerte både kantringen, redningsoperasjonen og da seilbåten sank.

David Sandhåland fra Kopervik er en av mennene som ble reddet fra havaristen. Han mener årsaken til forliset var en kombinasjon av sterk, uventet vind og store bølger. Sandhåland hyller nå speidergruppen for deres innsats.

– De gjorde en formidabel innsats og opptrådte på en svært profesjonell måte. De fremsto som svært drillet og flinke mennesker, sier Sandhåland til Karmøynytt.