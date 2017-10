Båt kantret i innsjø i Telemark - to av tre savnede er nå funnet

En båt med til sammen seks personer om bord har kantret i Seljordvatn i Telemark. Tre personer har kommet seg i land, to er funnet og én er fremdeles savnet.

– Enda en person er nå funnet, sier operasjonsleder Jan Olav Jansen i Telemark politidistrikt til VG.

Politiet kan enda ikke si noe om helsetilstanden til den siste som er funnet.



– Det var seks personer i båten. Tre har kommet seg til land og vi har nå funnet en fjerde og femte person. Én person er fremdeles savnet, sier Jansen til VG.

Den første personen som ble funnet er sendt til Oslo med luftambulanse, bekrefter Jansen.

De tre som kom seg i land er sendt til legevakten for sjekk.



Politiet fikk melding om at båten hadde kantret i 14-tiden, og flere Sea King helikoptre deltar i søket etter den savnede.



– Det er fremdeles uklart hva som har skjedd. Vi holder nå på for fullt, og Hovedredningssentralen Sør-Norge hjelper oss i redningsarbeidet, sier Jansen til VG.



Tre luftambulanser og redningsdykkere søker etter den siste som fortsatt er savnet. Redningsmannskaper fra Røde kors, brann og politi er også på stedet.

Seljord kommune har samlet kriseledelsen og er i beredskap som følge av ulykken.

– Vi følger leteaksjonen tett. Brann- og redningspersonell fra kommunen er på plass, og Seljord Røde Kors er involvert. Fra kommunens side har vi samlet kriseledelsen, og vi vil fortløpende vurdere ytterligere tiltak utover dagen, sier ordfører Halfdan Haugan i Seljord kommune til NTB i 15.30-tiden torsdag.



Telemark Røde Kors Hjelpekorps skriver på Twitter at Røde Kors har 60 personer på stedet.

– Alle tilgjengelige ressurser i Telemark Røde Kors Hjelpekorps er kallet ut for å bistå i søk etter savnede i Seljordsvatnet, skriver de videre.