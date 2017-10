Politiets utlendingsenhet støtter Listhaugs asylplan

Politiets utlendingsenhet er uenig i kritikken rettet mot regjeringens nye asylforslag.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte gjennom Aftenposten tirsdag et nytt system for asylbehandling. Målet er kortere saksbehandlingstid, raskere bosetting av dem som får opphold og samling av alle asylsøkere som kommer til Norge i ett, stort mottak.

Politiets Fellesforbund mener Listhaugs plan om at åtte av ti skal få asylsøknaden avgjort i løpet av tre uker er helt urealistisk.

– Det blir som å tro på julenissen, sa Andreas Wahl, leder i Politiets Fellesforbund i Politiets utlendingsenhet, til Aftenposten onsdag.

Sjef for Politiets utlendingsenhet (PU), Morten Hojem Ervik, er uenig i kritikken tillitsvalgte har rettet mot forslaget. Han støtter Justis- og beredskapsdepartementets plan.

– Dette legger grunnlaget for en god ankomstfase, ikke minst vil dette styrke politiets muligheter til en tidlig ID-avklaring og styrke våre muligheter til å ivareta samfunnssikkerheten og å forebygge og bekjempe kriminalitet, uttaler Ervik til NTB.

Han opplyser at PU nå skal foreta en pilot sammen med UDI, og han er sikker på at de sammen vil se at dette er en styrking.

– Å klare 80 prosent av sakene på tre uker er ambisiøst, men jeg mener det er et riktig og godt mål å strekke seg mot, sier Ervik.