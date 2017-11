Sylvi Listhaug synes Kristoffer Joners nye kampanje for asylsøkere er flau og navlebeskuende.

Skuespiller Kristoffer Joner la søndag ut en video på Facebook, der han taler til en tenkt asylsøker som fyller 18 år og skal sendes ut av Norge.

«Du skjønner jo det at vi ikke kunne sende deg hjem med en gang, for da var du et barn. Vi måtte vente til du ble 18 år, og det har du nå blitt,» sier Joner i den forestilte bursdagstalen.

Videoen er en del av en kampanje mot at regjeringen kutter i budsjettene til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Rapperen Lars Vaular, skuespiller Pia Tjelta, humorduoen Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne, Ap-statsråd Bjørn Tore Godal og Høyre-politikerne Kai Eide og Jens Johan Hjort deltar også i asylkampanjen.

– Jeg blir rett og slett flau over Norge i denne saken, sier Kristoffer Joner til VG.

ULIKE PRIORITERINGER: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier hun heller prioriterer å hjelpe de 65 millionene menneskene på flukt rundt omkring i verden. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Navlebeskuende kjendiser

– Jeg vil vel heller stille spørsmål ved om det ikke er flaut at norske kjendiser er så navlebeskuende at de kun ser de få asylsøkerne som kommer til Norge, hvorav mange ikke har krav på beskyttelse, mens de ikke ser de 65 millionene av mennesker som har flyktet fra krig og konflikt som vi bør hjelpe rundt omkring i verden, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til VG

Hun hevder regjeringen har spart inn nærmere 3400 millioner kroner i løpet av ett år på at få asylsøkere har kommet, og sier pengene nå brukes på bistandsbudsjettet for å hjelpe folk på flukt fra krig.



– Kommunikasjonsbransjen og Kristoffer Joner er tydeligvis blitt et tospann som vi må lære oss å leve med at kommer på banen. Ikke for å samle inn penger til mennesker i nød, men for å opprettholde saksbehandlerstillinger i NOAS. Vi har alle våre prioriteringer her i livet. Jeg for min del er opptatt av å spare inn penger i Norge så vi kan hjelpe flere mennesker som trenger det, sier Listhaug.

Kristin Clemet reagerte: – En gavepakke til Listhaug

NYTT STUNT: Søndag la skuespiller Kristoffer Joner ut en video på sin Facebook-side i samarbeid med NOAS og reklamebyrået Anorak. Foto: Frode Hansen , VG

Tjente millioner på Joner-stunt

Joner entret asyldebatten med et brak da han i november i fjor gikk til frontalangrep på innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i et Facebook-innlegg. Skuespilleren fikk imidlertid hard medfart da det ble kjent at NOAS og reklamebyrået Anorak hadde spilt en rolle i utformingen av innlegget.

Kampanjen, som i likhet med fjorårets er laget i samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og reklamebyrået Anorak, kommer etter en opphetet debatt om utsendelser av 18-åringer til Afghanistan.

Kaoset som oppsto i etterkant var svært innbringende for NOAS, som dro inn 4,1 millioner kroner. Dermed økte antall saksbehandlere i organisasjonen fra fem til åtte, opplyser NOAS-sjef Ann-Magrit Austenå.

Bakgrunnen for at Joner bestemte seg for å sette i gang en ny innsamlingsaksjon, er at regjeringen vil kutte støtten til NOAS med 1,1 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018.

– Dermed forsvinner nå to av disse stillingene igjen, forteller Austenå.

– Jeg kan ikke skjønne det. Å ta penger vekk fra dem som går gjennom sakene og sjekker om vi behandler disse unge menneskene på rett måte. Jeg blir rett og slett litt flau på vegne av Norge i denne saken, sier Joner til VG.

Dette er videoen Kristoffer Joner postet søndag:

Sakene behandles på nytt

Tirsdag fikk Ap flertall for å stoppe returene av en gruppe enslige mindreårige asylsøkere – og at 220 ungdommer skal få saken sin behandlet på nytt. NOAS sier det er en nødvendig pustepause, men at det skaper stor usikkerhet for gruppen med enslige mindreårige – og at effekten er usikker.

– Mener du at alle afghanske asylsøkere bør få bli – uavhengig av om de har beskyttelsesbehov?

– Det er ikke opp til meg. Det jeg er interessert i, er at alle skal få saken sin behandlet på en ordentlig måte. Det handler om disse menneskenes rettssikkerhet. Og da skjønner jeg ingenting når vi kutter i støtten til dem som sikrer at behandlingen av sakene går riktig for seg, sier Joner til VG.

– Joner har bidratt med 4,1 million til ansatte saksbehandlere i NOAS. Barn som ikke får skolegang og mangler det mest grunnleggende er viktigst for meg, så får Joner og kjendisvennene hans prioritere å samle inn penger til saksbehandlere i Norge, sier Listhaug.