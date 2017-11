Kjendiser i ny asylkampanje: – Det er risiko for drap, gratulerer med dagen!

Skuespiller Pia Tjelta og rapperen Lars Vaular er blant kjendisene som deltar i Kristoffer Joners nye asylstunt.

«Kjære bursdagsbarn. Nå som du skal reise tenkte jeg å gi noen reiseråd på veien: Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært utfordrende. Det skjer hyppige angrep og det pågår sikkerhetsoperasjoner i størstedelen av landet. Risikoen for å bli rammet av terrorangrep er betydelig de fleste steder i Afghanistan. Det er risiko for drap, kidnapping, kidnappingsforsøk, ran og for å bli rammet av selvmordsbombing og bruk av veibomber. Gratulerer med dagen og god tur!» sier Pia Tjelta i en video hun søndag la ut på sin Facebook-side.

Kjendisene tar til orde for 18-åringene

Filmen der skuespilleren holder en fiktiv tale til en 18-åring fra Afghanistan er en del av Kristoffer Joners nye asylstunt, – en kampanje mot regjeringens kutt i budsjettene til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

– Jeg ble kontaktet av Kristoffer og ettersom dette er en sak jeg kjenner sterkt for , sa jeg ja med en gang, skriver Pia Tjelta i en SMS til VG.

Hun understreker at det er vanskelig å være uenig med FNs flyktningkonvensjon.

– Og når det viser seg at Norge kritiseres for å bryte denne, samt at vi ikke tar hensyn til barns beste, var det en selvfølge for meg å gi unge asylsøkere en stemme, skriver Pia Tjelta videre.

Kampanjen, som i likhet med fjorårets er laget i samarbeid NOAS og reklamebyrået Anorak, kommer etter en opphetet debatt om utsendelser av 18-åringer til Afghanistan. Innvandringsminister Sylvi Listhaug kaller den nye kampanjen for «flau og navlebeskuende».

Se Kristoffer Joner sin tale:

Rapperen Lars Vaular, humorduoen Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne, Ap-statsråd Bjørn Tore Godal og Høyre-politikerne Kai Eide og Jens Johan Hjort deltar også i asylkampanjen – og har på sine Facebook-sider alle delt videoer av sine taler til «18-åringen». Tjeltas tale tar for seg regjeringens reiseinformasjon og reiseråd om Afghanistan.

Listhaug om Jones asylstunt: – Navlebeskuende

«Fraråder nordmenn å reise»

På regjeringen sine nettsider over reiseråd og reiseinformasjon for Afghanistan står det:

KRITISK: Kristoffer Joner lanserte sammen med NOAS og reklamebyrået Anorak en ny asylkampanje. Foto: Frode Hansen , VG

«Utenriksdepartementet fraråder reise til eller opphold i Afghanistan som ikke er strengt nødvendig. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært utfordrende. Det skjer hyppige angrep, og det pågår sikkerhetsoperasjoner i størstedelen av Afghanistan. I tillegg er det mye alvorlig kriminalitet,» står det på regjeringens sider.

Bakgrunnen for at Joner bestemte seg for å sette i gang en ny innsamlingsaksjon, er at regjeringen vil kutte støtten til NOAS med 1,1 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018.

– Jeg kan ikke skjønne det. Å ta penger vekk fra dem som går gjennom sakene og sjekker om vi behandler disse unge menneskene på rett måte. Jeg blir rett og slett litt flau på vegne av Norge i denne saken, sier Joner til VG.

Sakene behandles på nytt

Tirsdag fikk Ap flertall for å stoppe returene av en gruppe enslige mindreårige asylsøkere – og at 220 ungdommer skal få saken sin behandlet på nytt. NOAS sier det er en nødvendig pustepause, men at det skaper stor usikkerhet for gruppen med enslige mindreårige – og at effekten er usikker.

NAVLEBESKUENDE: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug synes den nye asylkampanjen er flau og navlebeskuende. Foto: Klaudia Lech , VG

– Mener du at alle afghanske asylsøkere bør få bli – uavhengig av om de har beskyttelsesbehov?

– Det er ikke opp til meg. Det jeg er interessert i, er at alle skal få saken sin behandlet på en ordentlig måte. Det handler om disse menneskenes rettssikkerhet. Og da skjønner jeg ingenting når vi kutter i støtten til dem som sikrer at behandlingen av sakene går riktig for seg, sier Joner.

– Jeg vil vel heller stille spørsmål ved om det ikke er flaut at norske kjendiser er så navlebeskuende at de kun ser de få asylsøkerne som kommer til Norge, hvorav mange ikke har krav på beskyttelse, mens de ikke ser de 65 millionene av mennesker som har flyktet fra krig og konflikt som vi bør hjelpe rundt omkring i verden, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til VG