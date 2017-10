Halvparten av asylbarn med midlertidig opphold har forsvunnet

FAKKELTOG: Onsdag stilte flere hundre mennesker opp foran Stortinget i et fakkeltog for å kreve at de 130 asylbarna UDI vil sende ut i høst skal få bli. Politiet frykter at flere av dem vil forsvinne fra mottak før 18-årsdagen.

Foto: Oda Leraan Skjetne

