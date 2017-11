Frp-Sylvi mot nytt asyl-nederlag i Stortinget

Arbeiderpartiet bereder nå grunnen for å påføre innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) et nytt nederlag. Ifølge VGs opplysninger vil Ap nekte regjeringen retten til å instruere Utlendingsnemnda.

VG får bekreftet fra sentralt hold i Ap at partiet ønsker å gjeninnføre Utlendingsnemndas uavhengighet.

Onsdag ettermiddag bekrefter Sp at heller ikke de vil støtte regjeringens forslag om å videreføre instruksjonsretten:

- Vi støtter ikke videreføring av myndighetenes mulighet til å instruere UNE, skriver parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) i en tekstmelding til VG.

Det betyr at et flertall i Stortinget avviser regjeringens ønske om å fortsatt kunne pålegge UNE å treffe vedtak, en mulighet regjeringen har hatt siden flyktningkrisen i 2015.

Dette er Solberg-regjeringens andre nederlag i flyktningpolitikken på to dager:

Tirsdag slo opposisjonen på Stortinget seg sammen og vedtok at sakene til en rekke av de afghanske «oktoberbarna» nå skal behandles på nytt.

Tirsdag kveld laget Listhaug og regjeringen en instruks om å stoppe utsendelsen av disse enslige mindreårige asylsøkerne.

Hastetiltak



I desember skal Stortinget behandle en ny innstrastramningspakke i utlendingsloven fra regjeringen.

Et av forslagene er å gi videreføre regjeringens rett til å instruere Utlendingsnemnda. Det var et av flere haste-tiltak som Stortinget vedtok i oktober 2015, midt under flyktningkrisen. Venstre, KrF og MDG har hele tiden vært imot denne ordningen fra starten.

Regjeringspartiene Høyre og Frp fikk støtte fra Ap og Sp for en helt uvanlig saksbehandling hvor det ble gjort lovvedtak uten høring og uten at forsalgene ble komitebehandlet i Stortinget.

Vil ha instruksjonsrett



De fire partiene sørget for at regjeringen kunne instruere ankeorganet Utlendingsnemda, men bare fram til 31.desember 2017.

Denne regelen, og de andre innstramningene som ble gjort i 2015, vil regjeringen gjøre permanent:

– Utgangspunktet vil fortsatt være at UNE skal styres gjennom lov og forskrift. Av og til vil det imidlertid være behov for raskt å kunne iverksette tiltak på bakgrunn av hendelser i verden, eller fordi politikken i andre land blir lagt om, sa sette-statsråd Per Sandberg (Frp) da forslaget ble sendt til Stortinget før sommeren.

Panikk-vedtak



Karin Andersen (SV) håper nå at flertallet på Stortinget vil nekte regjeringen denne retten:

– Dette vedtaket ble gjort i Stortinget panikk i 2015, mot faglige råd om at det ville endre Utlendingsnemmda fra et uavhengig og domstol-ligiende organ, og til å bli en del av forvaltningen. Flertallet i Stortinget har nå sjansen til å gjenopprette et av rettsstatens grunnprinsipper om uavhengig overprøving av vedtakene som gjøres i Utlendingsdirektoratet, sier Andersen til VG.

Når Ap nå forkaster forslaget fra regjeringen, var det opp til Sp å bestemme om regjeringen lider et nytt nederlag i innvandringspolitikken.