Arrangerte nazi-fest på Studentersamfundet

Lørdag kveld ble gjestene møtt med SS-kledde vakter, lekegevær og piggtråd på veggene i Studentersamfundet i Trondheim.

– Det var helt forferdelig. Jeg skjemtes over å ha betalt inngangspenger til et sted som synes det er greit å avholde slike fester, sier Maja Sandström til VG.

Sandström bor i Östersund, og var på Samfundet lørdag kveld sammen med flere venner for å delta på en konsert.

– Da vi kom inn døren, ble vi møtt av vakter i militæruniformer med røde bånd på armene, iført hjelm og med lekegevær på ryggen. Vi fikk utdelt et visum med Adolf Hitler på, og det var piggtråd på veggene, forteller Sandström.

UTKLEDD: Bartendere i uniformer og røde bånd. Foto: PRIVAT

Sandström beskriver opplevelsen som svært ubehagelig.

– Jeg fikk helt sjokk. Jeg spurte noen av vaktene om hvorfor de gjorde dette, og da fikk jeg beskjed om at det bare var for gøy. Vi forlot Samfundet etter kort tid. Vi orket rett og slett ikke å være der, forteller hun.

BAK BAREN: Serverte gjestene i militæruniformer og hjelmer. Foto: PRIVAT

– Kledd seg ut for humorens skyld

VG har vært i kontakt med en student som kom over festen på Samfundet lørdag kveld.

– Bartenderne hadde kledd seg ut for humorens skyld. Det var ingen som kom ditt for å hylle nynazistiske holdninger, sier mannen, som studerer på NTNU, til VG.

Ifølge mannen, som ønsker å være anonym hadde de ansatte i baren kledd seg ut som SS-vakter. Ingen av deltagerne på festen skal ha reagert på temaet for kvelden, ifølge ham.

– Det så ut som at folk så den komiske verdien av det. Samtidig var det flere som snakket om at dette kanskje kom til å bli et tema. Det er ikke så vanskelig å fornærme folk i dag, bare se hvor mye styr det ble med indianer-kostymet til Siv Jensen, sier han.

Selv om han selv synes temaet var morsomt, kan han forstå at folk lar seg provosere.

– Det var jo et politisk ukorrekt tema. Men det var ingen som hyllet nazistene eller det de sto for der. Det var en fest hvor folk hadde kledd seg ut for å ha det gøy, sier han.

STUDENTFEST: Festarrangørene bar lekevåpen og delte ut visum med Adolf Hitler på. Foto: PRIVAT

– Ble dratt for langt

PR- og presseansvarlig Dag Audun Kårtvedt i styret ved Studentersamfundet i Trondheim beklager hendelsen.

– Noen medlemmer i Kafe- og serveringsgjengen hos oss hadde fått lov til å holde en bakfest i lokalet vi kaller Selskapsiden, med temaet «politisk ukorrekt», der de hadde lånt kostymer fra NRK. Dette temaet ble åpenbart dratt altfor langt. Vi i styret hadde ikke anelse om at de hadde valgt nazisme som tema. Festen ble stoppet ut på kvelden, sier Kårtvedt til VG.

Kårtvedt sier styret nå vil ta en gjennomgang av rutinene sine.

– Studentersamfundet tar selvsagt sterk avstand fra nazisme, og en slik fest med et slikt tema reflekterer på ingen måte verdiene til Samfundet. Vi kan ikke gjøre annet enn å beklage dette på det sterkeste.

Lederen i Kafe- og serveringsgjengen har ikke svart på VGs henvendelser.