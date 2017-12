Ari Behn forteller om et oppsiktsvekkende møte med Hollywood-stjernen Kevin Spacey.

– Har jeg en liten #metoo-historie om Kevin Spacey? spurte Ari Behn da han mandag gjestet programmet Michael Direkte på P4.

Behn, som tidligere var gift med prinsesse Märtha Louise, fulgte opp påstanden han kom med. Hendelsen han beskriver skjedde på et nachspiel etter at Hollywood-stjernen hadde vært konferansier for nobelkonserten i Oslo Spektrum i 2007.

– Vi hadde en god samtale, han satt rett ved siden av meg. Etter fem minutter så sier han «Hey, let's go out and have a cigarette», og så tar han meg midt på ballene under bordet, sier Behn i intervjuet.

Tok det pent

Behn forteller at han tok situasjonen pent og svarte «kanskje senere».

– Det gikk veldig bra. Det var en strålende kveld, sier han.

Behn benytter også muligheten til å skryte av Spacey, som han omtaler som en «briljant» skuespiller.

Vært i hardt vær

Spacey har vært i hardt vær den siste tiden etter å ha blitt anklaget for seksuell trakassering fra flere hold.

I slutten av oktober beskyldte skuespilleren Anthony Rapp i et intervju med Buzzfeed Hollywood-stjernen Kevin Spacey for å ha prøvd seg på ham da Rapp var 14 år. Flere andre har i kjølvannet av beskyldningene rettet lignende anklager mot Spacey.

Mandag denne uken ble det kjent at siste sesong av den populære «House of Cards»-serien, der Spacey har hatt hovedrollen, blir ferdigstilt uten han.