Sjåfører fikk årlig over 20 000 kr. for mye i diett

En rekke sjåfører i Bring har fått over 20 000 kroner for mye i skattefri diett per år. Nå rydder selskapet opp.

Posten Norge, som eier Bring, oppdaget feilen i forbindelse med en restrukturering av konsernet.

– De har fått for mye, og nå får de det de skal ha, opplyser John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge.

Han forteller at det dreier seg om rundt 70 sjåfører som jobber for Bring Transportløsninger, avdeling Termo.

Fire har sagt opp

– Rundt 50 av de 70 har fått over 20 000 kroner for mye i året. Vi oppdaget dette på sensommeren. Totalt har vi utbetalt rundt 200 000 kroner for mye i diett til sjåførene i måneden, sier Eckhoff. Siden oktober har fire sjåfører sagt opp og pressesjefen regner med at det har sammenheng med at de nå får mindre betalt.

– Hvordan har dette vært mulig?

– Det hadde over tid utviklet seg en sedvane slik at de som kjørte på dagtid, og ikke hele døgn, også fikk innberettet diett. De fikk diett når de ikke skulle ha det, sier Eckhoff og legger til at dette kun gjelder den avdelingen som transporterer såkalt temperert gods.

Han vet ikke eksakt hvor lenge feilutbetalingene har pågått, men det er snakk om flere år.

– Nå får de det de skal i henhold til tariffen. Dette er en bransje med små marginer, og vi - som alle andre - må se på kostnadene, sier Eckhoff og legger til at sjåførene ikke må betale tilbake det de har fått for mye.

– Vi har eksempler på at noen har fått 6500 kroner for mye i måneden. Vi har gjort en feil og det må vi rydde opp i, og de tillitsvalgte er innforstått med dette, sier Eckhoff og legger til at de ansatte nå får betalt i henhold til gjeldende tariff og avtaleverk.

Tillitsvalgt er enig

Tom Johansen, selskapstillitsvalgt i Bring Transportløsninger, er enig i at sjåførene ikke har hatt krav på diett utbetalingene.

– Folk er selvsagt litt sure når de taper penger, men det har vært feilaktige utbetalinger. Dette er noe som har hengt igjen fra gammelt av og som de nå prøver å rydde opp i. Dette er tross alt et firma som går ekstremt dårlig, sier han til VG.

