Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) oppfordrer restaurantbransjen til å ta grep for å hindre seksuell trakassering i julebordsesongen – og gjestene til å skjerpe seg.

– Noen menn tror de blir guds gave til kvinnen etter et par glass i julebordsesongen.

Restauranteier Kay Johnsen ved Engebret Café i Oslo vet hva han snakker om. Johnsen har drevet restauranten i elleve år, og bruker de siste novemberdagene på å forberede seg på de totalt 33.000 gjestene som skal skåle i akevitt på julebordskvelder frem til slutten av desember.

18 tonn lutefisk og seks tonn poteter skal blant annet tilberedes og spises når bransjene inntar restauranten for å feire at det går mot jul, men restaurantsjefen skal også bruke tiden på å bevare sine rundt 20 kvinnelige ansatte. En av dem er Karen Mortensen (30), som jobber som servitør.

– Jeg er vanligvis villig til å tulle med folk som koser seg på julebord, men sier ifra hvis de trår over streken, sier hun til VG.

– Nulltoleranse for trakassering

Fakta om seksuell trakassering i arbeidslivet: * Den 8. mars publiserte Fafo en rapport om seksuell trakassering i arbeidslivet, som bygget på en spørreundersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg. * Av rapporten fremkommer det at én av fem medlemmer innenfor disse to bransjene svarte at de har opplevd seksuell trakassering i forbindelse med jobben i løpet av de siste tre årene. Både fysisk, verbal og ikke-verbal trakassering er vanlig. * Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen som rapporterte om seksuell trakassering på jobben lå på 2,4 prosent av alle yrkesaktive i 2003. Ti år senere – i 2013 – var andelen økt til 4,7 prosent.

Nylig lanserte NHO Reiseliv og Fellesforbundet emneknaggen #ikkepåmenyen, en kampanje mot seksuell trakassering på restauranter og utesteder.

– Jeg er bekymret for ukene vi nå går inn i. Det er flott at folk fester og har det gøy på julebord, men vi vet at enkelte ikke respekterer de ansattes rett til et godt arbeidsmiljø, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til VG.

#Ikkepåmenyen føyer seg inn i rekken av kampanjer mot seksuell trakassering som har blitt satt kraftig på dagsorden etter #metoo-kampanjen som blusset opp etter de mange anklagene om seksuell trakassering mot filmprodusenten Harvey Weinstein i oktober.

Hauglie mener kampanjen er viktig, og tror den store bevisstgjøringen rundt seksuell trakassering er med på å endre folks holdninger i alle bransjer. Likevel er hun bekymret for de ansatte på restaurantene i den kommende julebordsesongen.

– Vi skal ha nulltoleranse mot seksuell trakassering. Julebord er ikke en fribillett til å oppføre seg dårligere enn det man ellers gjør. Reglene som gjelder på jobben, gjelder også på julebordet. Dessverre viser undersøkelser gjort av SSB og Fafo at utelivs- og servicenæringen peker seg ut i negativ retning. Unge jenter er mest utsatt, sier Hauglie.

– Viktig med klare retningslinjer

Servitør Mortensen forteller at hun torsdag denne uken opplevde at en gjest kløp henne på baksiden av låret da hun skulle ta imot en bestilling.

– Da sa jeg til ham: du, jeg kan godt hente en ny drink til deg, men ikke gjør det der en gang til. Da ble han veldig skamfull og beklaget seg flere ganger, forteller hun.

Restauranteier Johnsen understreker at han har nulltoleranse for at gjester tar seg friheter overfor hans egne ansatte, og at han gjerne ringer firmaet dagen derpå om noen har opplevd noe ubehagelig.

– Da kan du være sikker på at du ikke får ha julebord hos oss neste år.

– Vi er veldig opptatt av at alle ansatte som opplever seksuell trakassering skal si ifra til oss med en gang, og har klare retningslinjer for hvordan vi skal håndtere slike hendelser, sier han.

VERRE I BAR-BRANSJEN: – Gjestene er bare tre timer hos oss, så jeg kan se for meg at bar-bransjen har større problemer med seksuell trakassering, sier restauranteier Kay Johnsen ved Engebret Café. Foto: Helge Mikalsen , VG

«Ding dong, nå er det julebordsesong»

Mortensen forteller at hun etter mange år som servitør har opplevd at gjestene har skjerpet seg, også i julebordsesongen.

– Julebord er jo ... julebord. Det er en grunn til at Kiwi reklamerte for kondomer med ordene «ding dong, nå er det julebordsesong» for noen år siden, sier hun.

30-åringen er glad for den økende oppmerksomheten rundt seksuell trakassering og holdningskampanjer som #ikkepåmenyen.

– Jeg tror det legger terskelen litt lavere for å si ifra hvis man opplever noe ubehagelig. Så slipper man å bære på opplevelsen alene.

– Noen temaer kan aldri snakkes for mye om. Disse kampanjene, som egentlig burde ha kommet for lenge siden, er viktige og riktige – for vi er ikke på menyen, sier Mortensen.

Restauranteier Johnsen mener også folks holdninger har blitt bedre de siste årene.

– Det var flere sleivete kommentarer og en tro på at man kunne tipse seg bort fra problemet tidligere, og slik fungerer det ikke, sier han.

– Si ifra

Arbeidsministeren oppfordrer alle som skal gjeste et julebord til å behandle de ansatte på utestedet med respekt.

– Slibrige kommentarer og seksuelle tilnærmelser er totalt uakseptabelt. Trakasseringen fører til mistrivsel på jobben for dem som rammes. Noen får psykiske plager, sier Hauglie.

Hun understreker at seksuell trakassering er forbudt i Norge, og henviser til arbeidsmiljøloven og likestillingsloven, som begge fastslår at arbeidstager ikke skal utsettes for seksuell trakassering.

– For de aller, aller fleste er dette en selvfølge. Jeg håper at det store fokuset som har vært på seksuell trakassering får også dem som ikke oppfører seg til å tenke seg om:

– Til de ansatte vil jeg si: dere har krav på et trygt arbeidsmiljø. Blir dere utsatt for seksuell trakassering, ikke nøl med å si fra til arbeidsgiver eller en tillitsvalgt. Det er først når dere melder ifra at vi kan gjøre noe med problemet, sier Hauglie.

