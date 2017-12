Sanner snur - dropper avskilting av maskinentreprenører som «Lothepus»

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) snur og utsetter planene om nye krav til utdanning for bygg- og anleggsarbeidere.

– Dette er den beste julegaven vi kunne få, og mange distriktsarbeidsplasser er reddet, skriver direktør i Maskinentreprenørenes forbund, Julie Brodtkorb på Facebook.

Den mangeårige Høyre-toppen og tidligere stabssjefen på Statsministerens kontor, har kjempet i flere uker for å få regjeringen til å snu, og mandag ettermiddag kom beskjeden.

– Jeg har fått sterke reaksjoner fra flere av våre medlemmer etter at nyheten ble kjent. Noen har grått av glede. Folk er veldig fornøyde, beskriver Brodtkorb overfor VG.

Statsråden begrunner sin snuperasjon slik:

– Jeg lytter til næringen, og tar på alvor de utfordringene de har tatt opp. Jeg har derfor besluttet at overgangsordningen for kvalifikasjonskrav som ble vedtatt 22. februar 2016 forlenges til 1. januar 2020. Det betyr at reglene for utdanning og praksis vil gjelde som før 1. januar 2016, sier Jan Tore Sanner.

GOD STEMNING: Fra Høyres landsmøte på Gardermoen i fjor. Erna Solberg, Jan Tore Sanner og daværende statssekretær og stabssjef Julie Brodtkorb klapper og synger etter det musikalske innslaget på scenen. Brodtkorb er nå direktør i Maskinentreprenørenes forbund (MEF). Foto: Tore Meek , NTB scanpix

Lothepus blir ikke utestengt

Snuoperasjonen fra Sanner betyr blant annet at TV-kjendisen, maskinentreprenøren og skytebasen Leif Einar «Lothepus» Lothe unngår avskilting.

Han advarte sterkt mot de nye, planlagt innførte kvalifikasjonskravene tidligere i høst.

– Vi som har drevet med dette hele livet, blir utestengt. Dette betyr at bare de største selskapene med mye kapital har mulighet til å få de store jobbene, mens de mindre selskapene ikke får være med å konkurrere om oppdragene, sa Lothe til avisen Klassekampen.

Selv om han ikke har gått teknisk fagskole, har «Lothepus» fått godkjenning til å utføre større oppdrag på grunn av praktisk erfaring.

Den godkjenningen hadde røket til sommeren hvis regjeringens nye regler hadde blitt gjeldende.

– Det som skjer, er at masse erfarne arbeidsfolk presses ut av bransjen og blir erstattet med folk som har tatt en eksamen. Det er greit med skole, men i denne bransjen må du ha erfaring, argumenterte Leif Einar Lothe.

Kjemper mot arbeidslivskriminalitet

Statsråd Jan Tore Sanner understreker at overgangsordningen som nå forlenges, gjelder kun for kvalifikasjonskravene.

– Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver - og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår, ifølge kommunalministeren.

– Det er viktig at disse står fast som virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Sanner.

Reglene som regjeringen opprinnelig ville ha innført, ville ha diskvalifisert flere arbeidere fra jobbene sine fra 1. juli.

Ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) kom beskjeden om helomvendingen i et møte mellom kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og anleggsbransjen mandag ettermiddag.

– Mange entreprenører har vurdert å selge maskinene og legge ned hvis de ikke hadde fått gjennomslag for å fortsette, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) til nyhetsbyrået.

Vil ha anerkjent praktisk erfaring

De foreslåtte reglene ville ha gjort at alle større jobber i anleggsbransjen ble forbeholdt firmaer med ansatte med teknisk fagskole eller ingeniørutdannelse. Bransjen har stilt seg kritiske og påpekt viktigheten av å anerkjenne praktisk erfaring, og er nå blitt hørt av kommunalministeren.

Han har nå valgt å utvide en overgangsordning som ble vedtatt i fjor fram til 2020. I løpet av denne tiden skal et ekspertutvalg se på saken.

– Vi er fornøyd med at Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har lyttet til næringens bekymringer, og vi vil bidra til å finne robuste løsninger som får tillit i markedet, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening i en pressemelding.