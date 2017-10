Regionleder vil fjerne Thommessen

Regionleder Vebjørn Strømsnes i Bedriftsforbundet reagerer kraftig på at leder Olaf Thommessen (51) kartla telefonbruken til sin nestleder. Nå vil han fjerne Thommessen som leder.

Dette er saken: I vår tok flere ansatte og tillitsvalgte i arbeidsgiverorganisasjonen Bedriftsforbundet et åpent oppgjør med forbundets toppsjef Olaf Thommessen. Blant annet sto en varsler og en annen ansatt frem med beinhard kritikk av hans lederstil.

Da styret i Bedriftsforbundet behandlet den betente konflikten i mai konkluderte de med at Thommessen fikk fortsette som leder. På forbundets kongress måneden etter ble det ikke vedtatt mistillit mot toppsjefen.

I juni sparket Thommessen sin nestleder, Marit Momrak Wright. Hun har nå meldt Thommessen til Datatilsynet fordi hun mener han har hentet ut hennes anropslogg ulovlig.

Olaf Thommessen kartla hvem hans nestleder Marit Momrak Wright pratet med i mobiltelefonen, skrev VG tirsdag. Dette har Wright klaget inn til Datatilsynet. Under bedriftsforbundets kongress i juni ble det kjent at hun var sparket av Thommessen. En måned før tok flere ansatte et åpent oppgjør med lederens personalbehandling.

Linda Cecilie Furulund var nestleder i styret, og trakk seg i protest da hun ble kjent med at Thommessen kartla Wrights aktivitet.

Regionleder Vebjørn Strømsnes i Bedriftsforbundet Midt-Norge er svært kritisk til Thommessens oppførsel.

– Jeg støtter Linda Cecilie Furulund fullt ut. Jeg reagerer også veldig sterkt på at Thommessen har kartlagt hvem ansatte har snakket med. Det går ikke an å gjøre det Thommessen har gjort. Jeg har vurdert å melde meg ut, men jeg ønsker å bli for å bidra til at Thommessen ikke får fortsette som leder, sier Strømsnes.

– Skader bedriftsforbundet

«Jeg synes det er trist at regionsleder Vebjørn Strømsnes ikke tar kontakt med oss for å få alle fakta i saken før han uttaler seg til media, og mener han dessverre også skader Bedriftsforbundet med å gjøre det slik, men det får han stå for. At han fortsatt ønsker meg avsatt, til tross for resultatene våre og arbeidsmiljøundersøkelsen m.m., tar jeg til etterretning, og jeg synes selvsagt det er beklagelig. Han er velkommen til dialog med meg når han måtte ønske. Vi skal selvsagt besvare Datatilsynet rundt de påstander som fremsettes når de tar kontakt med oss», skriver Thommessen i en e-post til VG.

VG har vært i kontakt med flere regionledere om Thommessens kartlegging. Bjørn Gjerstad fra Bedriftsforbundet Region Øst kaller det «uheldig for forbundet», men vil ikke ta saken offentlig.

– Jeg snakker for medlemmene i Oslo og Akershus, og de synes ikke dette er noe topp. De leser oppslagene de og, og de synes ikke dette er heldig, sier leder Henrik Tore Dahl.

Dahl understreker at Bedriftsforbundet Oslo og Akershus er godt fornøyd med Thommessen.

I juni konkluderte en ressursgruppe, som ble satt ned av forbundsstyret, med at de hadde mistillit til Thommesen, men styret ville ikke protokollføre mistilliten. Bedriftsforbundet henviser i dag til at det ikke var ressursgruppens mandat å vurdere tilliten til Thommessen.

Gjerstad har sittet i ressursgruppen, men vil ta saken internt.

«Jeg synes det er profesjonelt og ryddig av Bjørn Gjerstad å ta eventuelle konflikter internt», skriver Thommessen og legger til at han alltid er åpen for tilbakemeldinger.

Støtter Thommessen

Flere regionledere uttrykker støtte til Thommessen. Region Nord-leder Ulf Nilsen sier han har gjort «en kjempegod jobb for forbundet».

Erling Birkeland, som leder Region Vest, sier han har tillit til at forbundsstyret og organisasjonen klarer å løse konflikten.

– Har de tråkket feil, er det beklagelig. Ut fra det jeg har lest i VG har det ikke kommet frem at de har brutt loven, men at ansatte har følt seg tråkket på er mulig, sier han.

Han kritiserer også VG for å «gå etter Bedriftsforbundet og henge oss ut», og mener VG burde ventet til Datatilsynet uttalte seg om saken.

«For vår del synes jeg det gjøres en solid og god jobb i forbundet, og har ingen grunn til mistillit verken til forbundsstyret eller administrasjonen.» Det skriver leder for Region Sør, Atle Torstensen, i en tekstmelding.

