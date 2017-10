Redaktør angriper Thommessen

Redaktør Magne Lerø reagerer kraftig på at Bedriftsforbund-leder Olaf Thommessen har brukt ham i den interne striden i forbundet. Thommessen beklager for oppfatningen Lerø har fått.

VG skrev tirsdag at Bedriftforbundets leder, Olaf Thommessen, kartla hvem daværende nestleder Marit Momrak Wright snakket med i telefonen tidligere i år.

Dette kommer frem i en e-post han sendte til styrelederen i forbundet, Sigfred Steien, 8. august i år. Der skriver Thommessen at Wright har pratet med VG flere ganger. Nestleder i styret, Linda Cecilie Furulund, blir mistenkeliggjort på grunn av telefonkontakt med Wright. Furulund trakk seg fra styret i september, i protest mot .

Trakk frem redaktør

Redaktør og eier av ukeavisen Ledelse og nettavisen Dagens Perspektiv, Magne Lerø, blir også trukket frem i e-posten.

«Hun har også vært i tett dialog med Magne Lerø som er en velkjent skribent om lederstoff. Dette i ETTERKANT av at han trykket en kommentar som var meget fordelaktig i vår favør. Hun har åpenbart prøvd å påvirke ham til å skifte mening», skriver Thommessen om kontakten mellom Lerø og Wright.

– Det stemmer rett og slett ikke



– Jeg reagerer på at Thommessen har drevet med slik kartlegging. Jeg reagerer også på at han forsøker å kartlegge hvordan pressen jobber. Og jeg reagerer på at han tolker hva jeg faktisk pratet med Wright om, sier Lerø.

Det var ikke snakk om at Wright skulle påvirke Lerø, ifølge redaktøren.

– Det stemmer rett og slett ikke at hun kontaktet meg for å påvirke meg. Hun spurte meg om jeg ville høre hennes syn på saken. Og det ville jeg gjerne: Det er slik pressefolk jobber. Vi samler mest mulig informasjon om sakene vi skriver om, sier Lerø.

Thommessen beklager

Lerø sier at han derfor misliker det han kaller Thommessens forsøk på å kartlegge og mistenkeliggjøre at ulike parter i en sak prater med pressen.

– Den frie pressen er en bærebjelke i et demokrati, så at pressen innhenter informasjon, snakker med ulike parter og at de jobber helt uavhengig, synes jeg selvsagt er helt avgjørende og riktig. Jeg har stor respekt for journalistene som gjør jobben sin skikkelig. Jeg beklager veldig at Lerø oppfatter meg annerledes, skriver Thommessen i en e-post til VG.

– Den ene setningen Lerø kommenterer og tolker er fra et konfidensielt internt notat som et tidligere styremedlem har valgt å gi til VG, og som er en liten del av en meget utfordrende personalsak hos oss. Men som er gitt VG gikk fra meg til styreleder ca. 5 uker etter oppsigelsen av nestleder i Bedriftsforbundet som en intern redegjørelse for de negative mediesakene før sommeren. Jeg har ingen mulighet til å forsvare oss på grunn av konfidensialitetsplikten min, men det er klart jeg går mye i meg selv når jeg får slik medfart over flere sider i VG, skriver han, og legger til at oppslaget i VG tirsdag var overraskende på grunn av god stemning i forbundet i høst.

– Helt uakseptabelt

Rådgiver Kristine Foss i Presseforbundet reagerer kraftig på Thommessens fremgangsmåte.

– Å mistenkeliggjøre kontakt med mediene er helt uakseptabelt av en leder. Hvis det stemmer vitner det om en totalt manglende forståelse for hvordan mediene jobber, sier hun.

Hun kaller signalene Thommessen sender ut problematiske for demokratiet, og sier at det er en grunnleggende del av et demokratisk samfunn å få ut informasjon gjennom pressen.

Generalsekretær Arne Jensen i Redaktørofreningen har forståelse for at Lerø reagerer på å bli trukket inn i en intern konflikt.

– Dessuten er jo enhver form for «jakt» på medienes kilder eller kontakter uheldig, sett fra et journalistisk ståsted, sier Jensen.

– Vi deler Arne Jensen sin vurdering av pressens arbeid. Arbeidsmiljøloven definerer plikter til arbeidsgiver og plikter til arbeidstaker, spesielt de i ledende posisjoner, og dette er et minst like sentralt punkt for oss i denne saken, skriver Thommessen.

