Professor om å sjekke ansattes telefonlogg: - Ulovlig

Olaf Thommessens kartlegging av telefonloggen til en av sine tidligere ansatte kan være ulovlig, mener professor i privatrett.

Professor Lee Andrew Bygrave ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo er en av Norges fremste eksperter på personvernrett. Han reagerer på at leder i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen, har gått inn i hennes telefonlogger for å se hvem hun snakket med etter oppslag om hans lederstil i april i år.

– Rettslig sett er dette svært problematisk, sier professoren.

– Hvis Thommessen har gjort dette uten at vedkommende medarbeider har visst om det, er det alvorlig og ulovlig behandling av personopplysninger. Den eneste lovlige muligheten til en slik gjennomgang av hvem en medarbeider har pratet med, er at det skjer etter en ordning som er innført, som alle medarbeidere kjenner til.

Marit Momrak Wright ønsker ikke å kommentere saken, men bekrefter at hun aldri har vært informert om eller sagt ja til at hennes arbeidsgiver kan sjekke hennes mobil eller e-postkonto.

– Da er dette et ulovlig inngrep i en persons private sfære, som det er veldig bra at er anmeldt til Datatilsynet. En arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke gå inn og systematisk sjekke hvem en medarbeider har pratet med på mobilen, fastslår professor Bygrave.

Mobiltelefonen hennes var betalt av arbeidsgiver for bruk til både arbeid og privat bruk, og ble skattet av.

Han sier det betyr at Thommessen kan ha skaffet seg innsyn i private samtalepartnere og også kontakt som Wright har hatt med varslere.

Dette er saken: I vår tok flere ansatte og tillitsvalgte i arbeidsgiverorganisasjonen Bedriftsforbundet et åpent oppgjør med forbundets toppsjef Olaf Thommessen. Blant annet sto en varsler og en annen ansatt frem med beinhard kritikk av hans lederstil.

Da styret i Bedriftsforbundet behandlet den betente konflikten i mai konkluderte de med at Thommessen fikk fortsette som leder. På forbundets kongress måneden etter ble det ikke vedtatt mistillit mot toppsjefen.

I juni sparket Thommessen sin nestleder, Marit Momrak Wright. Hun har nå meldt Thommessen til Datatilsynet fordi hun mener han har hentet ut hennes anropslogg ulovlig.

– Rettslig sett er dette svært problematisk, fordi det identifiserer kontakt mellom personer som Bedriftsforbundet ikke skal eller har rett til å ha innsyn i.

– Så bør Datatilsynet også være meget interessert i hvordan Thommessen har fått innsyn i registrene over hvem Wright har pratet med. Det er informasjon som teleoperatøren normalt sett kun kan dele med én person. Det er den som bruker mobilen, og ingen andre. Hvis teleoperatøren har delt det med arbeidsgiver, er det et klart brudd på regelverket, sier han.

Ingen juss om sjekk av mobil



Advokat Rune Opdahl i advokatfirmaet Wiersholm har personvern som spesialfelt. Han sier han ikke kjenner denne saken og derfor ikke vil uttale seg om den konkret, men svarer generelt:

– Arbeidsgivere kan skaffe seg innsyn i ansattes epost, filer og aktivitetslogger på internett. Men det finnes foreløpig ingen saker som gir arbeidsgiver rett til å se hvem ansatte har ringt til.

Opdahl fremholder også at en arbeidsgiver neppe har innsyn i anropsloggene hos et mobilselskap.

– Hva er rettspraksis når det gjelder data og e-post?

– Det finnes mange saker som har tillatt at arbeidsgiver har fått innsyn i ansattes e-poster og filer, for eksempel hvor det har vært mistanke om at jobbmail har vært brukt til ulovligheter. Men en forutsetning har normalt vært at den ansatte varsles i forkant. Det er som regel ikke noe de kan undersøke uten at de ansatte vet om det.

