NHO-sjefen til kamp mot streikende

Høyre- og venstresiden i Norge smeller sammen i en heftig kamp om innleie av arbeidskraft bør forbys. NHO-sjef Kristin Skogen Lund tar et kraftig oppgjør med streikegrunnlaget.

Onsdag ettermiddag klokken 13.00 samler nemlig en rekke LO-forbund og foreninger seg foran Stortinget til politisk streik mot økt bruk av bemanningsbyråer.

NHO mente streiken var ulovlig og ville stoppe den, men tariffmotpart LO har i ettertid varslet den på korrekt måte.

Havnekonsekvenser



Det er ikke ventet at streiken får konsekvenser for innbyggerne i Stor-Oslo, fordi det stort sett bare er ansatte i byggebransjen som er tatt ut.

Streiken har som formål å rette fokus mot å få til et forbud mot bemanningsbyråenes utleie av arbeidskraft.

– Et nasjonalt forbud, slik blant annet SV ønsker, vil få Norge til å stanse opp. Det er totalt uansvarlig, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til VG.

SV og Senterpartiet vil ha et bredt forbud mot innleie, mens Ap mener forholdene er så alvorlige i byggebransjen i Oslo-området, at de vil forby innleie der.

KrF på vippen



KrF vil være det sentrale partiet i dragkampen, men partiets talsperson, Steinar Reiten, sier til VG at de foreløpig ikke har tatt stilling.

Under den politiske streiken i 2015, mot arbeidsminister Robert Eriksson forslag til endringer av arbeidsmiljøloven, ble arbeidsministeren invitert inn i løvens hule – til demonstrasjonen foran Stortinget.

NHOs forslag Her er NHO løsningsforslag: – Ansettelsesformen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» skal kun gjelde når det er et midlertidig arbeidskraftbehov. – Der innleie skjer på mer regulær basis innen bygg, anlegg og industri, må arbeidstagerne sikres forutsigbarhet; avtalt stillingsomfang med korresponderende lønns- og arbeidsplikt. – Det er avgjørende å sikre like konkurransevilkår mellom de ordinære bedriftene og bemanningsbedriftene.

Men denne gangen slipper hverken regjeringen eller NHO til.

De politiske hovedtalerne er Kirsti Bergstø (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Aps Arild Grande.

– Feil med forbud



– Vi retter fokus mot Aps forslag, fordi det ikke er så ekstremt, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til VG.

– Det er til å leve med?

– Nei, vi mener det blir feil med forbud også i byggebransjen i Oslo. Vårt utgangspunkt er at fast ansettelse skal være hovedregelen, men at det er behov for fleksibilitet for å ta høyde for sykdom og arbeids – topper.

– Dere vil la bemanningsbransjen få fortsette med utleie?

– Det må ryddes opp, blant annet skal utleide som ikke er vikarer ha forutsigbarhet og lønn mellom oppdrag. En av årsakene til at det er et stort innleiebehov i byggesektoren er anbudsregimet som gir en uforutsigbar oppdragsmengde. Da må du kunne leie inn folk for å ta toppene. Det er ikke mulig å ha så mange fast ansatte.

– Hvorfor ikke?

– Fordi de faste kostnadene blir for store i stille perioder slik at de vil tape anbud mot utenlandske selskaper. Det vil bare skape enda større problemer for norske arbeidere å få jobb. I et anbudsregime kan et selskap plutselig vinne fem anbud og ha stort behov for folk. Neste år vinner de ingen. Da må det være åpning for fleksibilitet.

– Vil ramme de store og seriøse



– I tillegg er det slik at et forbud først og fremst vil ramme de store og seriøse aktørene. Det useriøse vil alltid finne veier. Det blir som vannet, det finner alltid en vei.

Hun fremholder at argumentene også gjelder for industrien, hvor lokale bedrifter er avhengig av å leie inn folk utenfra når de får en kontrakt.

– Mange av disse bedriftene som er viktige i sine lokalsamfunn, kunne ikke overlevd hvis de ikke kan leie inn folk for å ta toppene etter de har vunnet et anbud.

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) sier det er en stor svakhet ved Aps forbuds-forslag.

– Det bygger på en tysk modell, hvor det ikke nevnes at en viktig forutsetning er at man kan ha midlertidig ansatte i to år.

– Helt uenig med Skogen Lund



En av streikegeneralene onsdag, leder Joachim Espe i Rørleggernes fagforening i Oslo, har norsk og polsk som språk på sin nettside.

– Vi er helt uenig med Skogen Lund og BNL: Det er et problem med useriøse aktører, men hovedproblemet er at det er de store aktørene som holder på med en overdreven bruk av innleie. Det er den som må stoppes, sier Espe.

Lammer ikke Oslo



De fleste store forbundene og en rekke LO-foreninger støtter opp om streiken – se listen her – men ingen, utover foreningene innen byggebransjen, har varslet at de tar ut medlemmer i denne politiske streiken, inkludert Fagforbundet. Det betyr at barnehager, busser og trikker IKKE ligger an til å stanse opp onsdag ettermiddag.

Unntaket kan bli havnene i Fredrikstad, Moss, Drammen, Larvik, Brevik, Kristiansand, Ålesund og Trondheim, som kan bli rammet, men NHO mener en slik aksjon vil være ulovlig og har bedt om at den avlyses.

LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, er med på arrangørsiden og forbundets nestleder Steinar Krogstad er en av talerne utenfor Stortinget, sammen med forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og It Forbundet.

Regjeringen jobber for å lage nye rammer om midlertidige ansettelser og bemanningsbyråer.

De legger opp å skjerpe kravet til faste ansettelser i Arbeidsmiljøloven og de vil hindre at folk ikke får lønn mellom oppdrag. Men de vil samtidig lette på muligheten for midlertidig ansatte i bemanningsbransjen, ifølge abcnyheter.