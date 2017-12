Lothepus: Viktigere å lese fjellet enn å lese teori

Leif Einar «Lothepus» Lothe (47) har kjørt gravemaskiner og dumpere siden han var 11-12 år gammel. Han hyller regjeringens snuoperasjon til beste for praktikerne.

Mandag bråsnudde regjeringen, og tok en toårig timeout fra innføringen av de nye kvalifikasjonskravene for bygg- og anleggsnæringen.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) får nærmest en uforbeholden hyllest fra maskinentreprenør, skytebas og gravemaskinfører Leif Einar Lothe for at han verdsetter realkompetanse på denne måten.

– Dette er gode greier. For det er ikke nok å ha årevis på skolebenken for å drive i denne bransjen. Jeg er glad for at regjeringen viser at den forstår det, sier Lothepus til VG.

Ærlig arbeid

Han mener han måtte ha ansatt en ingeniør for å kunne ha tilfredsstilt de nye kravene til kvalifiserte medarbeidere i firmaet.

– Det hadde blitt dyrt å ansette en som bare satt på kontoret hele dagen, kommenterer Leif Einar Lothe, som driver sitt eget entreprenørselskap med syv til ti ansatte - avhengig av sesong og arbeidsmengde.

MINISTER I FELT: Høyre-nestleder og kommunalminister Jan Tore Sanner fotografert i et utbyggingsområde. Foto: Terje Bringedal , VG

Han synes praktisk erfaring og ærlig arbeid i anleggsbransjen må verdsettes.

– Noen er flinke til å vise at de verdsetter det. Men det begynner å bli vanskelig å få fatt i folk som har den erfaringen og praktiske kunnskapen vi har bruk for. Mange har årevis med høyere utdanning, men mangler praksis, sier vestlendingen som - inspirert av en far i bransjen hadde flere års «lærekjøring» med store gravemaskiner og dumpere bak seg allerede som 20-åring.

Har sprengt i snart 30 år

Da tok han sprengingssertifikat på 20-års dagen. Han har ikke hørt om så mange unge i dag- som drømmer om en karriere med sprenging og dynamitt.

GRAVER OG SPRENGER: Leif Einar Lothe, bedre kjent som Lothepus, på jobb i gravemaskinen sin i yngre år. Foto: , Privat

– Hva kjennetegner en god skytebas?

– Han må være sindig og rolig. Så må han vite hva han driver med. Og så er det viktig å kunne lese fjellet, topografi og hvilken type stein som skal sprenges. Det er viktigere å lese fjellet enn å lese teori, svarer Lothe, som både er skytebas og sprengningsleder.

Han har 27 års sprenge-erfaring.

Bremset innføring av kvalifiseringskrav

Det har ikke kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

52-åringen fra Bærum har vært politiker stort sett hele sitt voksne liv. Men han synes det er gledelig at Lothepus deler ut ros for at regjeringen verdsetter realkompetanse.

– Det synes jeg er veldig hyggelig. I hans bransje, bygg og anlegg, er det mange med realkompetanse. Dette er det også viktig at vi får dokumentert bedre. Jeg håper at vi kan få til et godt faglig samarbeid mot useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet, sier Sanner til VG.

Han bestemte seg for å bremse innfasingen av nye kvalifikasjonskrav da en hel bransje ropte stopp.

I praksis forlenget han og regjeringen en overgangsordning for sentral godkjenning av entreprenører som Lothepus´ virksomhet med to år.

– Det er viktig at vi sammen med bransjen kommer frem til en felles plattform der det er tillit mellom aktørene og systemet som innføres, sier Sanner til VG.