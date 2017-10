LO krever flere faste lærlingplasser

LO samler seg om en hovedprioritering etter valget: Kamp for å få ungdom i jobb.

– Det viktigste vi gjør er å sørge for at unge mennesker kommer gjennom utdanning og får seg en jobb. I dag er det 100.000 mellom 18 og 30 år som verken er i utdanning eller jobber: De gjør ingenting. Det er helt avgjørende å sikre at dagens unge ikke blir gående virkeløse, men kommer i jobb, får lønn og bidrar med skatt, fremfor å motta trygdeytelser, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Vil ha faste krav



Han og Fagforbundet-leder Mette Nord fremmer derfor to konkrete forslag til tiltak, som de håper å få bred politisk oppslutning om:

• Minimum to lærlingplasser per 1000 innbyggere i kommunene.

• Alle som oppfyller kravene, skal ha rett til lærlingplass.

– Bare én av fire kommuner har i dag to lærlinger per 1000 innbyggere. Snittet er 1,37, sier Mette Nord.

Hun sier politikerne har et kinderegg i hendene, som det ikke er mulig ikke å utnytte.

– Ifølge Statistisk sentralbyrå vil det mangle 90.000 fagarbeidere innen 2025. Fra 2020 slår eldrebølgen inn for fullt. Vi kan altså sørge for at tusenvis av unge får seg utdanning til å fylle dette tomrommet. Da hjelper vi unge inn i jobb og samfunnet får fylt et helt nødvendig behov for arbeidskraft i fremtiden.

I JOBB: Nikoline Skjelbred (17) og Anna Jakubowska (20) er fornøyde med lærlingplass, og vil jobbe videre på den. Foto: Frode Hansen , VG

VG er med på besøk til Lilleborg sykehjem i Oslo, hvor LO-lederen og Fagforbundet-lederen møter lærlingene Nikoline Skjelbred (17) og Anna Jakubowska (20). Begge jobber i hjemmetjenesten i bydelen Grünerløkka.

– Jeg er utrolig glad for å ha fått plass. Jeg vil ta fagbrev som helsefagarbeider, så får jeg bygge videre etter det: Jeg har lyst til å bli jordmor, sier Skjelbred.

– Jeg stortrives og planlegger å bruke fagbrevet til videre studier, sier venninnen.

To sentrale tiltak



LO-toppene mener det er to sentrale tiltak som må prioriteres.

– Kommuneøkonomien må styrkes slik at de settes i stand til å øke antall lærlinger; kommunene som oppfyller kravet om lærlingplasser, bør belønnes gjennom en ny statlig belønningsordning, sier Nord og legger til at offentlige anbud kun skal gis der kontraktører og underleverandører er godkjente lærlingbedrifter.

De viser til at regjeringen og partene i arbeidslivet er blitt enige i «Samfunnskontrakt for flere lærlingplasser (2016-2020)» at målet er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om lærlingplass.

– De siste årene har andelen søkere som har fått godkjent lærlingkontrakt ligget rundt 70 prosent. Det er ikke rart i at mange kvier seg for å ta fagarbeiderutdanning nå du vet at det er 30 prosent som faktisk ikke får avsluttet utdanningen med lærlingperiode, som må til for å sikre fagbrev, sier LO-lederen.

LO-sjefen sier de hører store ord om satsning på unge, men at det oftest blir med det.

– Vi opplever bred politisk støtte for å gjøre det løftet vi her ber om, men i praktisk politikk så følger de ikke opp; i statsbudsjettet ser vi ingen satsning som kan utgjøre en forskjell for unge som trenger hjelp til å få seg en fagutdanning, sier Gabrielsen.

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) sier at å skaffe flere læreplasser har vært et av hovedmålene med regjeringens satsing på yrkesfag.

– Derfor har lærlingtilskuddet økt flere ganger i denne regjeringsperioden. For å skaffe nok læreplasser er det imidlertid viktig at vi sammen fortsetter den gode innsatsen. Derfor har vi i 2018-budsjettet satt av midler til å styrke det lokale arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter. Her vil vi gå i dialog med fylkeskommunene og partene i arbeidslivet for å bidra til mer oppsøkende arbeid for å rekruttere nye lærebedrifter, sier han.