Likestillings- og diskrimineringsombudet vil ha bedre tilbud til trakasseringsofre

#Metoo-kampanjen har fått mange norske kvinner til å fortelle om at de har blitt utsatt for trakassering. Nå etterlyser Likestillings- og diskrimineringsombudet nye tiltak.

I den siste uken har #metoo-kampanjen inspirert tusenvis av kvinner verden over til å dele sine erfaringer med seksuelle overgrep og trakassering. Kampanjen startet etter at det kom flere titalls anklager mot Hollywood-produsenten Harvey Weinstein om seksuell trakassering, overgrep og voldtekt.

Mange norske kvinner har også delt sine historier.

Nå etterlyser Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) flere tiltak for å hjelpe ofre for trakassering. Dette kommer frem i et brev ombudet sender til Barne- og likestillingsdepartementet onsdag, hvor ombudet ber om følgende:

• En god tjeneste for veiledning og rådgivning, så man kan vite hvordan man skal håndtere trakassering.

• Et lavterskeltilbud så du ikke må til domstolen. Den nye Diskrimineringsnemnda er et godt alternativ.

• Partene i arbeidslivet burde sette seg ned og se på hvordan man håndterer trakassering, og få det inn i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

• Skole og utdanningsinstitusjoner må sørge for at de har gode systemer for å forebygge og hjelpe de som utsettes.

Gir råd

LDO er i dag en slik rådgivningstjeneste som ombudet ønsker, men likestilling- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at de ikke har tilstrekkelig kapasitet.

– Jeg tror at hvis vi skal gjøre det ordentlig, så trenger vi mer ressurser, sier Bjurstrøm.

Et lavterskeltilbud som LDO etterlyser vil gjelde for former for trakassering som ikke går under straffeloven, sier hun. Per dags dato blir seksuell trakassering ikke behandlet av Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Det mener Bjurstrøm at det burde bli.

– Det kommer praktisk talt ingen saker om seksuell trakassering for Domstolen. Ergo er dette saker som i dag mangler et reelt håndhevingsapparat. De som er utsatt må få bedre hjelp, sier Bjurstrøm.

Utreder tilbud

Barne og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), sier hun er glad for at #metoo-kampanjen setter trakassering på dagsordenen.

– Kampanjen bidrar til å løfte fram viktige historier fra kvinner verden over, sier Horne.

Hun legger til at LDO har en viktig pådriverrolle for å sette temaet på dagsordenen, og at departementet er fornøyd med ombudets bidrag.

– Når det gjelder enkeltsaker og spørsmål om overtredelse av lovverket er disse sakene ofte så komplekse at de hører hjemme i domstolene. Vi ser at få saker kommer til domstolene, derfor vil vi nå utrede et lavterskeltilbud, sier Horne.

Stortinget samlet seg tidligere i år om et anmodningsvedtak om å utrede et lavterskeltilbud.

Flere henvendelser

LDO opplyser til VG at det har pleid å komme inn rundt 20-30 henvendelser i året om seksuell trakassering de siste årene. I de første ni månedene av 2017 har ombudet allerede mottatt 26 slike henvendelser, mens det i tillegg har kommet ni henvendelser i oktober.

Politiet håndhever forbudet mot seksuell trakassering, men ombudet håndhever arbeidsgivernes plikt til å ha rutiner og arbeid for å hindre at trakassering ikke skjer.

– Saker som har med uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep er ofte vanskelig å anmelde på grunn av mye skam og skyldfølelse og stigmatisering. Sakene er ofte vanskelig å bevise, og det er derfor også vanskelig for politiet å oppklare slike saker. Når det ikke foreligger noe bevis blir det bare påstand-mot-påstand, sier politioverbetjent Kari-Janne Lid ved Oslo politidistrikt.