Hun leder LOs tenketank, Agenda: Marte Gerhardsen er ikke nådig mot sin eier. Hun sier LO har sovet i timen.

Agenda – sjef Marte Gerhardsen fastslår at LO står foran store utfordringer:

VG har vist to grafer som viser LO i dobbel krise i romjulen:

1. LO på 70 – -tallet organiserte rundt 2/3 deler av dem som var fagorganisert i Norge. Nå er LOs andel kommet under 50 prosent.

2. Andelen som er fagorganisert i Norge har falt fra 57 prosent på 90–tallet til 49 prosent nå: De uorganiserte er i flertall.

– Dette er alvorlig. Mye av det vi tar for gitt i Norge, som små lønnsforskjeller, og gode rettigheter for arbeidstagere, skyldes at vi har hatt sterke fagforeninger. Skal vi bevare den norske modellen er det nødvendig med høy organisasjonsgrad, sier Gerhardsen.

– LO har sovet i timen



Hun er veldig klar:

– LO har sovet i timen i arbeidet med å rekruttere nye yrkesgrupper i mer spesialiserte grupper: Det er Unio og Akademikerne som har greid å fange opp veksten innenfor de som er høyt utdannede, sier Gerhardsen.

– Og det er et tankekors for LO: De som har gått i bresjen og kjempet for at alle skal få rett til utdanning, er de som «taper på» at folk utdanner seg, i den forstand at de ikke greier organisere dem, sier hun.

Gerhardsen sier det er en annen hovedårsak:

– Der hvor LO tradisjonelt har stått sterkt, i industrien, forsvinner arbeidsplassene. Både som følge av at de store industribedriftenes tid er over og fordi vi har opplevd en vekst i innleie av utenlandsk arbeidskraft.

– Sjefen er ikke lenger fienden



– Så er det slik, fortsetter hun:

– At arbeidsplassene i dag er annerledes enn før. De fleste opplever at arbeidsplassen sin er et bra sted å være: Sjefen er ikke lenger fienden, men en som du kan prate med og ha et åpent forhold til. I en slik situasjon opplever mange at fagbevegelsen ikke treffer dem: Ofte ser jo folk bare LO i mediene, i forbindelse med konflikter og kamp.

– Hva bør LO gjøre?

– Det viktigste er å komme seg ut på arbeidsplassene. Agenda har gjort en studie på oppdrag fra LO Stat og sett på LOs utfordringer: Det viser blant annet at 8 av 10 aldri har blitt spurt om de kan tenke seg å bli medlem.

– Må friske opp budskapet



– Så må LO legge en strategi for å komme i kontakt med de unge. De er ofte studenter som bytter jobber hyppig. De må få et tilbud som gjør det lettere å bli medlem.

– Det må bli hipt å bli LO–medlem?

– De må i hvert fall friske opp budskapet for å nå de unge. Så er det også en utfordringen for mange, at kontingenten er for dyr, spesielt for lavtlønte, sier kvinnen som mer enn noen andre har arbeiderbevegelsen inne med farsmelken:

Hun er datter at tidligere byrådsleder Rune Gerhardsen og hadde Aps legendariske statsminister Einar Gerhardsen som bestefar.

Agenda eies av LO og industribygger og milliardær Trond Mohn.