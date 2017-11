Frp-Sandberg ber landets kvinner fike til uhøflige mannfolk

Frp-nestleder Per Sandberg sier norske menn må skjerpe seg. Han ber kvinner fike til menn som går over streken.

– #Metoo har dessverre også en viktig funksjon i Norge, knyttet til mannsdominerte miljøer, politikken inkludert. Jeg trodde vi hadde kommet lenger i 2017, men skjønner at det er feil. Jeg skal ikke skjære norske menn og norske mannlige ledere over en kam, men det er flere enn jeg trodde som må skjerpe seg, sier Sandberg.

Tusenvis har delt: Vil vise omfanget av seksuelle overgrep og trakassering

– Jeg har lært



Sextrakassering har de siste ukene blitt et sentralt tema i Norge, gjennom stadige nye saker fra medie- og kulturbransjen.

Får spørsmål fra Ap-Hadia: Hva skiller en god ørefik fra andre ørefiker?

– Årsaken til at jeg er overrasket, er at moderne ledelse i stor grad skjer gjennom samarbeid og i fellesskap: Du er avhengig av å ha arbeidsforhold for å få det beste ut av andre og da vil seksuell trakassering være veldig ødeleggende både for den som utsettes for det, for hele arbeidsmiljøet og faktisk for produktiviteten, sier Sandberg.

Han sier balanse er vanskelig.

– Jeg har alltid vært opptatt av å ha en god tone, hvor humor er viktig, men du må alltid vise respekt for dine medarbeidere og andre du kommer innpå. Det er veldig viktig å ha en god miks av kvinner og menn i staben.

– Har du klart det å vise den respekten?

– Jeg har også opplevd å få klager på min oppførsel, men det har ikke dreid seg om seksuell trakassering, mer at jeg har vært litt for flåsete i kjeften. Jeg har hatt en fordel at jeg stort sett alltid har hatt kvinnelige sjefer: Kona, Siv og Erna og mange kvinnelige rådgivere rundt meg. Jeg har lært.

Bakgrunn: Han fikk den norske snøballen til å rulle

TO AV SJEFENE: Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp). Her før en partilederdebatt i september. Foto: Helge Mikalsen , VG





Les også: 487 kvinnelige skuespillere tar et oppgjør mot sex-trakassering og overgrep

Tar til orde for ørefik

Han drar til på ekte trøndersk når han legger til:

– Jeg vil si til norske kvinnfolk, at hvis de blir utsatt for seksuell trakassering, så synes jeg ikke de skal holde tilbake flathånda. En god gammeldags ørefik er noe de alle fleste mannfolk forstår. Det bør imidlertid være unødvendig.

Sandberg forstår at den strategien ikke er like enkel i alle situasjoner:

– Å klappe til sjefen kan være vanskelig, men det kan være nødvendig. En slik reaksjon der og da er ikke til å kimse av.

– Men, sier han:

– Det viktigste er å ikke brenne inne med slike utidig opptreden fra sjefen: Du må tørre å si ifra, slik at det blir slutt på dette.

Les også: Sparket i TV 2 – må nå ta pause i sin nye jobb

Flere saker i politiske partier



Temaet er i hvert fall ikke ferdig diskutert:

Tirsdag meldte Dagsavisen at nesten alle de politiske partiene melder at de har saker med seksuell trakassering de siste fem årene.

I Politisk kvarter tirsdag fortalte Sara Berge Økland om hva hun opplevde som politiker i Frp i 2014. Hun sier at hun blant annet ble bedt av en stortingsrepresentant om å stille lettkledd opp i VG og fortelle om seksuelle preferanser, for å få nasjonalt gjennombrudd. Til BA har hun fortalt at dette var viktig årsak til at hun vendte Frp ryggen.

Om Sandbergs uttalelser sier Økland følgende:

– For det første vil jeg ikke at tenåringsjenter i Fpu skal fike til voksne stortingsrepresentanter for at de skal vise normal folkeskikk. Dessuten er ikke det å fike til det en som trakasserer deg noe kvinner opplever som trygt, sier hun til VG.

Flere norske kvinner har stått frem med sine historier:

Sandberg vil ikke kommentere enkeltsaker, men erkjenner i dag at det har vært en for sterk mannsdominert kultur i hans Frp.

– Mannskulturen i Fremskrittspartiet har gjort at vi har mistet mange unge og dyktige kvinner på veien. Det er to ting vi kan gjøre, og det er å be om at saker som omhandler sextrakassering varsles og kommer på bordet, og at vi jobber aktivt for å ha kultur hvor vi skal ha det gøy sammen, hvor kvinnfolkene kan føle seg verdsatt og helt trygge, sier Sandberg.

Sigrid Bonde Tusvik om #meetoo: – Jeg skal gi deg traumer jeg, gamle skrukkepung

– Viktig å gi beskjed



Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) skriver i en e-post til VG at hun er enig med Sandberg i at det er viktig å gi beskjed:

– Seksuell trakassering er uakseptabelt og ulovlig. Jeg er enig med Sandberg i at kvinner som opplever seksuell trakassering må gi tydelig beskjed. Jeg skjønner hans måte å ordlegge seg på, men det finnes mange andre måter å gi tydelig beskjed på som kan være like effektivt.

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO er også enig i at det er viktig å si fra:

– Jeg synes ikke vi skal oppfordre til å slå hverandre, men Per Sandberg har likevel rett: man må si fra når noen oppfører seg uakseptabelt! Om det er vanskelig å si fra til den det gjelder, så husk at det er andre man kan gå til, for eksempel styremedlemmer.

#Metoo-kampanjen spredde seg fra USA etter de mange anklagene mot Hollywood-mogulen Harvey Weinstein.

Norske Natassia er blant dem som har stått frem: