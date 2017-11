Budsjett-kameratene: Vil fjerne særaldersgrenser i flere yrker

Politifolk, badebetjenter, ambulansepersonell og flere andre yrker kan få endret både lav pensjonsalder og øvre aldersgrense. Regjeringspartiene, KrF og Venstre vil modernisere særaldersgrensene.

Det går frem av avtalen om statsbudsjettet mellom stortingsgruppene i de fire partiene som ble underskrevet onsdag.

Avtalepartnerne kom frem til følgende formulering:

«Stortinget ber regjeringen vurdere, i samråd med partene i arbeidslivet, om dagens system med særaldersgrenser for ansatte i staten og statlige virksomheter bør endres, i tråd med utviklingen i samfunns- og yrkesliv. »

Leder Erlend Wiborg (Frp) i Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener tiden er overmoden for å endre særaldersgrensene i statlig sektor.

LENGRE ARBEIDSLIV: Stortingsrepresentant Erlend Wiborg fotografert på FrPs landsmøte på Gardermoen i vår.





– Vi ønsker at folk står lenger i jobb. Flere av særaldersgrensene er utdaterte. Pensjonsalderen bør være mest mulig lik for alle yrkesgrupper, sier Wiborg til VG.

Han nevner yrkesgrupper som badebetjenter, ambulansepersonell og politifolk som eksempler på yrkesgrupper som lenge har hatt særaldersgrense.

En politibetjent kan gå av med avtalefestet pensjon (AFP) ved fylte 57 år, og har pensjonsalder av ved fylte 60 år.

Politiets fellesforbund har lenge fastholdt at det er nødvendig med en så lav pensjonsalder blant annet på grunn av den spesielle belastningen for betjenter i patrulje.

Friske øyne



Erlend Wiborg i Frp mener på sin side det er nødvendig å se på særaldersgrensene med litt nye øyne.

– Jeg har forståelse for at noen yrkesgrupper kan være tidligere slitne enn andre. Men jeg har problemer med at dette gjelder alle innenfor en yrkesgruppe, og jeg sliter også med å forstå at så mange må gå av før en alder på 60 eller 62 år, sier Wiborg til VG.

Han understreker at en eventuell endring må komme i stand etter kontakt og dialog med arbeidstagere- og arbeidsgiveres organisasjoner.

– Frp har kjempet for å endre særaldersgrensene i mange år. Nå kan vi komme et skritt videre, mener komitélederen på Stortinget.