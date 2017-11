Ap ber Stortinget forby innleie

Arbeiderpartiet mener forholdene i byggebransjen er så dramatiske at de fremmer forslag om å forby innleie av arbeidskraft.

– Dessverre ser vi ingen bedring i byggebransjen i Oslo-området; den negative utviklingen bare fortsetter. Derfor har vi kommet til at vi mener det er nødvendig med et forbud mot innleie, til vi får på plass et bedre lovverk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG, som nå følger opp sine uttalelser fra valgkampen.

– Useriøse tilstander

Det er Aps arbeidspolitiske talsperson, Hadia Tajik, som fremmer forslaget til Stortinget.

– Vi har nå i lengre tid opplevd så useriøse tilstander i deler av byggebransjen, at vi er nødt til å ty til et så sterkt virkemiddel som et forbud er, sier hun.

De fremholder at det i hovedsak vil gjelde byggebransjen i Stor-Oslo, men er åpen for å vurdere om det er behov andre steder. Her er deres forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede med sikte på å innføre et forbud mot innleie begrenset til enten de geografisk sett mest utsatte stedene eller begrenset til de mest utsatte bransjene».

SAMLING FOR FORBUD: Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad (t.v.), Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik møter VG på partikontoret for å fortelle at Ap vil fremme et forslag til Stortinget om å forby innleie i byggebransjen. Foto: Odin Jæger , VG

– Det gjelder først og fremst byggebransjen i Oslo-området, men vi har valgt å formulere oss åpent, fordi vi ser at bruken av innleie sprer seg til flere områder, sier Støre, som er medforslagsstiller, sammen med Tajik.

Aps forslag Ved siden av forslaget om forbud mot innleie av arbeidskraft, fremmer Ap forslag om at Stortinget skal be regjeringen kartlegge omfanget av innleie og geografiske forskjeller i byggebransjen. De ber også regjeringen sikre at ulovlig innleie vil gi «kraftigere sanksjoner i form av overtredelsesgebyrer, og eventuelt karantenebestemmelser ved gjentatte brudd. Arbeidstilsynet skal gis i oppgave å føre tilsyn med ulovlig innleie». De vil også gjeninnføre kollektiv søksmålsrett mot ulovlig innleie og ber regjeringen definere hva en fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven bør inneholde.

Han sier de reagerte positivt på initiativene som arbeidsminister Anniken Hauglie kom med i valgkampen, men at de ikke ser tegn til handling.

– Arbeidsministerens kommentarer før helgen viser at hennes tidligere løfter om å rydde opp i bygg- og anleggsbransjen, var valgkampbløff. Regjeringen varslet tak på innleie og at de ansatte skulle ha forutsigbarhet for arbeidstid og inntekt. Nå heter det at de ansatte bare skal ha «en viss forutsigbarhet for lønn og arbeidstid». Og ideen om begrensninger har de lagt i skuffen. Tvert imot vil de gi bemanningsbyråene gis en helt ny adgang til å ansette arbeidstagere midlertidig, sier Tajik.

– Får ikke betalt



De samarbeider tett med Fellesforbundet i LO, som følger utviklingen i byggebransjen fra dag til dag.

– Vi er enige i at det ikke er noen vei utenom et forbud. Bemanningsbransjen blir stadig større og dette er den eneste bransjen i Norge hvor ansatte ikke får betalt mellom to oppdrag. Det har ført til stor overkapasitet av folk som ikke ofte ikke har noe å gjøre, som da ofte tyr til det svarte arbeidsmarkedet, sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet.

– Innleie er regelen



Tajik sier det ikke går lenger.

– Antallet ansatte i byggefirmaer reduseres, og byggeprosjektene fylles opp med leiearbeidere. Fast ansettelse uten garantilønn har bredt om seg og innleie har blitt regelen heller enn unntaket. Bemanningsselskapene er nå den største arbeidsgiveren på mange byggeplasser, sier hun.

Støre sier de støtter den politisk streiken som avholdes 15. november.