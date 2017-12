Varsler krisemøte 2. januar: – Ap er inne i en veldig krevende situasjon

Partisekretær Kjersti Stenseng vedgår at Arbeiderpartiet er inne i en krevende situasjon på grunn av Trond Giske-saken. Allerede 2. januar er det kalt inn til ekstraordinært sentralstyremøte.

Etter det VG kjenner til er minst ett av varslene som har kommet inn på Aps nestleder Trond Giske, fra en hendelse i 2017.

Giske har vært sykmeldt siden fredag 22.desember. Dagen før og samme formiddag fikk han kraftig kritikk fra sin egen partileder Jonas Gahr Støre, som blant annet sa at nestlederen nå hadde lite å gå på. 21.desember kom Giske med en offentlig beklagelse i et intervju med NRK.



Nå har Ap-leder Jonas Gahr Støre innkalt til ekstraordinært sentralstyremøte tirsdag 2.januar, første hverdag i det nye året, bekrefter partisekretær Kjersti Stenseng.

– Arbeiderpartiet er inne i en veldig krevende situasjon. Det er vanskelige saker, aller mest for dem som er berørt, skriver Stenseng i en tekstmelding til VG.

Flere krisemøter i januar



Det var etter planen satt opp et sentralstyremøte 8. januar i 2018. Men på grunn av varsler-sakene har Støre valgt å kalle inn sentralstyret på det nye årets første arbeidsdag.

– 2. januar samler vi sentralstyret for å diskutere situasjonen og veien videre, og for å sikre at vi håndterer disse sakene på en god måte, skriver Stenseng.

Ap-leder Jonas Gahr Støre presiserte før jul at Giske ikke har mye å gå på:

Ifølge NTB skal Ap også ha et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar.

– Det er behov for en felles gjennomgang av de retningslinjer som gjelder for oppførsel i politiske verv i Arbeiderpartiet og det ansvaret alle har for å sørge for at det følges, sa Ap-leder Støre til NTB på lille julaften.

Her kan du lese Aps interne retningslinjer mot seksuell trakassering (ekstern lenke).

Kommenterer ikke antall varsel



Partisekretær Stenseng ønsker ikke å kommentere hvorvidt de har fått inn flere varsler i Giske-saken i løpet av julen. VG er kjent med at det fredag ettermiddag kom et nytt varsel til Støre, fra en kvinne i 20-årene som ikke har tilknytning til Ap.

– Av hensyn til de berørte og for at vi skal kunne ha en god prosess videre, vil jeg ikle kommentere hvorvidt vi har fått nye saker eller hvem de eventuelt er rettet mot, svarer Stenseng til VG.

Støre har ikke bedt Giske om å trekke seg. VG-kommentator Frithjof Jacobsen tolker det slik: