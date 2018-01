Trond Giske fritas fra nestledervervet

Trond Giske fratrer som nestleder i Arbeiderpartiet på ubestemt tid. Samtidig sier han at det er kommet flere grunnløse og falske varsler.

Arbeiderpartiet sendte mandag kveld ut en pressemelding om utviklingen i saken.

– I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Trond Giske og jeg enige om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i pressemeldingen.

Kort tid etterpå skrev Trond Giske følgende på sin Facebook-side:

– Jeg har i dag meddelt partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng at slik situasjonen er, ser jeg det som umulig å utøve oppgavene som nestleder i Arbeiderpartiet på en god måte. I samråd med partilederen har jeg derfor kommet til at jeg vil tre tilbake fra denne oppgaven på ubestemt tid. Dette vil bli meddelt sentralstyret i et brev.

– Grunnløse og falske varsler



Giske fikk før jul en advarsel etter det Støre beskrev som rapporter fra kvinner om «ubehagelig omgang av seksuell karakter».

I Facebook-innlegget beklager Giske å ha påført andre mennesker ubehag, samtidig som han gjør det klart at han bestrider flere forhold.

– En grundig behandling innebærer også at jeg får legge frem min versjon. Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider. Disse har systematisk vært lekket til mediene. Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter, og spredt i sosiale medier. Dette har gjort min og andres situasjon svært vanskelig, og undergraver også tryggheten til reelle varslere, skriver han.

Videre antyder han at han vil tilbake.

– Jeg er fortsatt sykmeldt, og vil takke de mange som har gitt meg støtte, omtanke og tillit i disse dagene. Det setter jeg stor pris på. Jeg håper fremtiden vil vise at jeg er den tilliten verdig, skriver han.

Fulgte ikke varslernes krav



VG har vært i kontakt med Giskes rådgiver, som henviser til pressemeldingen fra Ap. Samtidig opplyser kommunikasjonssjef Camilla Ryste at Støre ikke vil kommentere saken ytterligere i kveld.

– Det er forhold som er alvorlig. Det er gitt en veldig alvorlig reaksjon, sa Støre da han møtte pressen på Stortinget før jul.

I helgen skrev VG at Støre holdt konfrontasjonsmøtet med Giske hjemme hos partisekretær Kjersti Stenseng – til tross for varslernes krav om at hun ikke skulle involveres.

Krisemøte



Arbeiderpartiets sentralstyre samles i morgen til et ekstraordinært møte om varslene.

– Det er klokt håndtert av vår ledelse og en fornuftig konklusjon av nestleder Trond Giske, slik situasjonen har blitt, skriver Else-May Botten, medlem i Aps sentralstyre i en SMS til til VG mandag kveld.

LO-leder og sentralstyremeldem Hans Christian Gabrielsen sier at han ikke vil kommentere utviklingen før sentralstyret har snakket sammen tirsdag.

Ifølge Dagens Næringsliv har flere av varslerne fått beskjed fra partikontoret om at varslingssakene deres skal få en ny juridisk vurdering.

Lørdag var VG i kontakt med 14 av Arbeiderpartiets 18 fylkesledere. De beskrev en situasjon i partiet som «lammer politikken» og ga en «uheldig og alvorlig situasjon».