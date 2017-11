Tar farvel med Grete Berget (63)

ULLERN KIRKE (VG) Familie og venner fra politikken tar nå farvel med tidligere statsråd Grete Berget (63). Hun blir minnet som en varm mamma og som pappapermisjonens mor.

Grete Berget sovnet inn om morgenen torsdag 9. november, 63 år gammel. Da hadde hun kjempet mot brystkreft de siste fem årene, etter mange år som kreftfri siden hun fikk den første brystkreft-diagnosen i 2000.

Svært mange av Grete Bergets venner, i tillegg til familie og slektninger, har tirsdag funnet veien til Ullern kirke for å ta et siste farvel med henne. Kapellan Jorunn Andersen forretter i begravelsen.

Grete Bergets mann og pappa til deres barn, Per Ritzler, har fortalt åpent om at det sist sommer ble bestemt at cellegiftbehandlingen skulle opphøre; det var ikke flere behandlingsalternativer.

Endret seg fort de siste ukene



– Det førte til en dramatisk endring av hennes sykdomsbilde de siste månedene og spesielt de siste ukene. Familien bruker nå tid til å ta hånd om hverandre, sa han til VG samme dag som hans kjære sovnet inn.

Berget gjorde seg bemerket i flere sentrale jobber, ikke minst i regjering og storting, som representant for Arbeiderpartiet. Hun var en sann europeer, og omtalte EU i positive ordelag senest i et innlegg i Dagbladet i februar i år.

Etter at det ble kjent at hun sovnet inn med sine nærmeste rundt seg i hjemmet, er det også mange som har minnet det varme mennesket Grete.

Kalles en hjelp for mange



Anne Lise Ryel, leder Kreftforeningen. Hun lovpriser Bergets åpenhet om kreftsykdommen.

VETERANER: Ap-veteranene Sigbjørn Johnsen og Martin Kolberg var blant dem som møtte i Ullern kirke for å ta farvel med sin tidligere kollega. Foto: Trond Solberg , VG

– Med sin åpenhet om brystkreften ga hun sykdommen et ansikt. Jeg vet hun var til hjelp for mange, sier hun til VG.

NRK-programleder Ole Torp forteller at han ikke kjente henne veldig godt, men at han intervjuet henne flere ganger.

– Hun ga et nydelig intervju for en tid tilbake under Rosa Sløyfe-aksjonen. Da ga hun et nydelig intervju om hvordan det var å leve med kreftsykdommen, om tilbakefallene, opp - og nedturene. Jeg vil være med og ære henne idag.

– Sterk og modig



Tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen var samtidig med Berget i regjeringen.

– Hun hadde en innstilling som sa at dette skal vi få til. Så fikk hun det til, sier han.

Tidligere kulturminister Ellen Horn beskriver henne som en sterk og modig politiker.

– Hun var en sterk og modig politiker og et skjønt og varmt menneske.

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm beskriver Berget som fedrekvotens mor.

– Hun jobbet hos Likestillingsombudet, og jeg er slått av hvor varmt de snakker om henne. Hun var et varmt menneske, sier hun.

Tidligere statsminister og nåværende generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg, kunne ikke være til stede i Ullern kirke tirsdag. Han satte ord på egne følelser og eget forhold til Grete Berget dagen etter at hun døde.

– Jeg tenker alltid at jeg burde hatt mer kontakt med henne, og kommer til å være lei meg for det resten av livet, at jeg hadde for lite kontakt med henne. Vi traff hverandre noen ganger på ulike arrangementer, og avtalte alltid at vi skulle treffes mer, men fikk for lite anledning til det, sa Stoltenberg til VG i et intervju der han tillot seg å være personlig.

– Det beste personlige minnet er knyttet til Utøya, sommerleirene der, sitte nede ved stranda og synge: Å være ungdom sammen med Grete. Det best politiske minnet er hvordan hun stod opp for de homofile, partnerskapsloven og pappapermisjon, sa Stoltenberg.

Mange omtaler henne som pappapermisjonens mor. Tidligere statsråd og kollega Thorbjørn Berntsen mener deres felles regjeringssjef Gro Harlem Brundtland hadde spesiell sans for Grete Berget.

Gro: Grete var et friskt pust



Gro mener Grete fra Gudbrandsdalen var et friskt pust inn i regjeringskollegiet.

– Grete var forankret i sentrale verdier om likeverd og likestilling. Hun var et friskt pust og brakte nye visjoner med seg i sitt virke ved Statsministerens kontor og som statsråd. Grete Berget vil bli dypt savnet, formidlet Gro Harlem Brundtland etter at hun ble kjent med at Berget hadde gått bort.

Berget var også en pioner ved at hun var den første statsråden som kombinerte ministerjobben med egen graviditet.

– Det er en utfordring, men jeg var overbevist om at det skulle gå, sa Berget til VG i januar 2007.

En annen samtidig statsråd med Grete Berget, tidligere finanminister Sigbjørn Johnsen, er en av over 1000 mennesker som har sendt en siste hilsen på Grete Bergets Facebook-side.

– Tusen takk for den fine tida fra AUF til vi styrte landet. Du har satt spor etter deg som ikke hviskes ut.

Berget gjorde seg bemerket med en raus åpenhet om egen kreftsykdom de siste årene av sitt liv. Den tidligere journalisten delte opp- og nedturer med mange faste lesere i sosiale medier, går det frem av en artikkel i lokalavisen GD i 2013.