Støre om Giske: Har oppført seg uforenlig med partiets regelverk

Etter sentralstyremøtet i Ap sier partileder Jonas Gahr Støre at partiet nå skal finne en ny finanspolitisk talsperson etter Trond Giske.

– Det var en riktig og nødvendig beslutning av Trond Giske å trekke seg som nestleder. Det vi nå vet er tilstrekkelig for å si at han har oppført seg på en måte som er uforenlig med vårt regelverk, sa Støre da han møtte pressen på Youngstorget mandag ettermiddag.

Sentralstyret var samlet i drøye to timer for å snakke om saken. Støres redegjorde for hvorfor han ikke hadde tillit til Giske, og gjorde det klart at Giske ville blitt kastet om han ikke selv hadde trukket seg søndag.

– Så har Trond Giske også stilt sin plass som finanspolitisk talsperson i Stortinget til disposisjon. Vi vil raskt ta dette opp i stortingsgruppen og sørge for at Arbeiderpartiet får på plass en ny finanspolitisk talsperson, la han til.



Hadia Tajik fortsetter nå som Aps eneste nestleder. Støre avviser ikke at det kan bli et ekstraordinært landsmøte, men sa også at det er «veldig kort tid» til det ordinære landsmøtet i april 2019.

Tror på varslerne



Støre la til at dokumentasjonen som Ap har innhentet i varslersakene, underbygger varslernes historier.

– Vi tror på varslerne. Dokumentasjonen underbygger varslernes historier. Men vi skal gi Giske anledning til å komme med ytterligere opplysninger før vi konkluderer, sa han.

Giske annonserte sin avgang søndag, og vektla hensynet til familien og partiet. Støre understreket at det var varslersakene som er grunnen til at han ikke lenger har tillit til Giske.

– Dette handler ikke i første rekke om juss, men om tillit, sa Støre på mandagens pressekonferanse.

Se utdrag fra pressekonferansen under:

Giskes versjon



Slik var Giskes egen begrunnelse mandag kveld:

«Hovedgrunnen til at jeg gjør dette, er at det er umulig for meg og familien å fortsette å stå i det presset vi har vært under de siste ukene. Belastningen er blitt for stor, og det rammer aller mest de jeg er mest glad i, og som ikke selv har valgt et liv i politikken. Det er svært tungt for dem å oppleve det bildet som tegnes av meg, dag ut og dag inn», skrev Giske på Facebook.

Få minutter senere sendte Støre ut en pressemelding hvor han opplyste at han hadde bedt Giske gå av:

«Jeg har selv rådet Giske til å trekke seg og støtter derfor beslutningen han har tatt og har respekt for avgjørelsen», skrev Støre.

Skal tilbake til Stortinget



På pressekonferansen presiserte Støre at Giske vil få anledning til å komme med sin versjon før partiledelsen endelig konkluderer med om det har funnet sted seksuell trakassering.

Trond Giske vil også få innsyn i annen dokumentasjon som partisekretær Kjersti Stenseng og partikontoret har innhentet de siste dagene og ukene.

Giske har varslet at han vil komme med en skriftlig forklaring de nærmeste dagene, opplyste Støre.

Så la han til:

– Trond skal komme tilbake til Stortinget. Alle har mulighet til å opparbeide seg tillit som har gått tapt.

PÅ VEI INN: Ap-nestleder Hadia Tajik og sentralstyremedlem Raymond Johansen kom til fots over Youngstorget til mandagens møte i APs sentralstyre. Bak gå rrødgiver Snorre Wikstrøm. Foto: Tore Kristiansen , VG

Støre ble spurt om hele partiet står bak de beslutningene som nå tatt, og som gjør at Trond Giske er ute av partiledelsen for godt:

– Jeg kan kommentere de samtalene jeg har hatt med både fylkesledere og sentralstyret ved to anledninger. På det grunnlaget er svaret ja, svarte Ap-lederen.

Sentralstyret i Arbeiderpartiet bestemte mandag at et eget utvalg skal se på hvordan partiet håndterer påstander om seksuell trakassering.

Slik startet Giske-saken



Det var i midten av desember at Dagens Næringsliv brakte de første opplysningene om at partiet sentralt hadde mottatt varsler om Trond Giske og det som skal ha vært seksuell trakassering.

Men da hadde det allerede ulmet kraftig i partiet, etter at lederen for Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, på talerstolen i Aps stortingsgruppe den 7. desember ordla seg på en slik måte at det ble oppfattet som at hun tok et oppgjør med at rykter eller påstander om seksuell trakassering kunne bli brukt i interne maktkamper.

Huitfeldt er regnet som en av Giskes nærmeste allierte i Ap, og flere skal ha reagert kraftig på Huitfeldts utsagn. Hun presiserte senere at hennes hensikt var å si fra om at man må melde fra til partiet dersom man hører om seksuell trakassering.

Forsvarte Giske



VG hadde 14. desember en sak med et kvinnelig AUF-medlem, som i 2011 skal ha mottatt sms'er fra Giske som førte til at den daværende næringsministeren ble kalt inn på teppet til partisekretær Raymond Johansen for å forklare seg.

Partileder Jonas Gahr Støre støttet først sin nestleder, og sa at ingenting av det han til nå hadde lest om saken, tydet på at Giske hadde oppført seg upassende.

Men 20. desember ble det kjent at partiet hadde konfrontert Giske med ytterligere minst fire varsler.

To dager senere ble Giske sykmeldt.

