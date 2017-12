Støre har fått Giske-varsel om hendelse i år

Jonas Gahr Støre sier sakene om nestleder Trond Giske som han har blitt varslet om ligger tilbake i tid. Minst én av hendelsene er fra det siste året.

– Dette er historier tilbake til mange år av hans liv. Han er valgt i 2015, vi begynte å jobbe sammen da. Vi skal ha et landsmøte i 2019, sa Støre på NRKs Politisk kvarter fredag morgen.

Men VG er kjent med at minst ett av varslene som er kommet til Støre omhandler en kvinnes opplevelse med Giske i 2017.

VG har konfrontert Støre med opplysningene. I en e-post til VG skriver han:

«Jeg har ikke ment å formidle at alle saker er av gammel dato, det jeg sa henviste til at sakene spenner over et tidsrom hvor noen er en god del år tilbake. Om det kunne misforstås beklager jeg det. Alle saker tas på alvor, uavhengig av dato», skriver Ap-lederen.

VG er også kjent med at det fredag ettermiddag kom nok et nytt varsel til Arbeiderparti-leder Støre. Varselet er fra en kvinne i 20-årene uten tilknytning til Ap.

Partisekretær Stenseng vil ikke fortelle om partiet har mottatt flere varsler om nye hendelser etter torsdagens beklagelser fra Giske.

– Vi kommenterer ikke om eller hvilke varsler vi mottar av hensyn til de berørte, skriver Stenseng i en e-post til VG fredag kveld.

Sykmeldt

Fredag ettermiddag meldte Trond Giske på sin Facebook-side at han er sykmeldt inntil videre.

– Jeg har i dag mottatt en sykmelding fra min lege, etter en helhetsvurdering av min helsesituasjon. Jeg har tatt dette til etterretning og er sykmeldt inntil videre, skriver Aps nestleder Trond Giske selv i et åpent innlegg på Facebook.

VG har kontaktet hans talsperson om 2017-varselet, men har foreløpig ikke fått svar.

Torsdag la Giske seg flat etter å ha blitt kalt inn på teppet hos partileder Jonas Gahr Støre som følge av fire varsler til partilederen. Fredag kommenterte nestleder Hadia Tajik for første gang saken, og sa at hun reagerte som menneske og jurist på varslene.

Partileder Jonas Gahr Støre har ikke bedt Giske trekke seg.