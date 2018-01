Støre har fått Giske-frist

Sentralstyret har gitt Jonas Gahr Støre en frist for å bestemme seg for om Trond Giske har hans tillit.

Etter tirsdagens fire timer lange møte i Aps sentralstyre var Støre klar på at partiet har tillit til varslerne. Han tok også avstand fra Giskes ordbruk på Facebook, hvor sistnevnte skrev at det er kommet «flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider».

Støre sa at Giske teoretisk sett kan komme tilbake som nestleder, og understreket at sentralstyret ikke har tatt stilling til om Giske kan fortsette eller ikke.

Men etter det VG forstår har sentralstyret gitt Støre en frist til å avklare varslingssakene og om Giske kan få tilbake vervet som nestleder innen førstkommende mandag, da Ap har sitt neste ordinære sentralstyremøte.

Flere Ap-politikere har gitt uttrykk for frustrasjon over at saken drar ut i tid og stjeler all oppmerksomhet for partiet.

– Jeg tror det er verre å sette et forhastet punktum når det gjelder rettighetene partene har, sa Støre etter hastemøtet.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Giske er ferdig – hvorforsa ikke Støre det rett ut?

Sentralstyremedlem Else-May Botten er blant de som er utålmodige.

– Det legges opp til at det vil ta kort tid før partileder Støre kommer tilbake med sine konklusjoner på varslersakene. Det bidro til at sentralstyret samlet seg om å støtte den videre prosessen som ledelsen i Arbeiderpartiet har lagt opp til, sier hun.

Botten sier det er rettssikkerhetshensyn som er så viktige å ta, at det ikke var mulig å konkludere på tirsdagens sentralstyremøte.

– Alle varslerne skal ivaretas og så skal Trond Giske få svare og varslerne igjen bli hørt. Jeg opplever at Jonas nå håndterer dette med klok hånd og at vi ikke er langt unna en konklusjon, sier Botten.

Giske-varslere til VG: – Hadias støtte er rørende og enormt viktig

Under sentralstyremøtet trosset nestleder Hadia Tajik partileder Støres plan og leste høyt fra to av varslingssakene mot Giske.

Blant dem som deltok på møtet var stortingsrepresentant Terje Lien Aasland. På spørsmål fra Dagsavisen om hvordan han reagerte på den innsikten møtedeltakerne fikk om varslene som ble lest opp, svarer han slik:

– Dette var kun den ene partens versjon, men det er klart at dette er sterke saker.

Ap-ansatte kritiserer Giske i hemmelig rapport: «Hvem skal du gå til når det er ledelsen som er de jævlige»

Et fire timer langt møte i Aps sentralstyremøte, sier Ap-partileder Jonas Gahr Støre at partiet har tillit til varslerne. Han tar avstand fra Trond Giskes ordbruk om varsler på Facebook. FOTO: TORE KRISTIANSEN,VG Foto: Tore Kristiansen , VG

VG er kjent med at to av varslerne selv ba Tajik om å gjøre dette for at sentralstyret skal forstå alvorlighetsgraden i anklagene mot Giske. Det ble ifølge kildene reagert sterkt på Tajiks opplesning.

Kildene forteller til VG at de oppfattet den oppsiktsvekkende handlingen som et signal om at hun og Giske ikke kan fortsette å sitte i samme partiledelse. Med andre ord: Partiet må velge mellom henne og Giske.

Tre av kvinnene som har varslet Ap om nestleder Trond Giske sier til VG at de opplever opplesningen som viktig og støttende for dem.

Trond Giske har ikke kommentert sakene mot ham i etterkant av sentralstyremøtet.

«Trond er sykmeldt og var derfor ikke til stede på dagens møte eller tilgjengelig for kommentarer til pressen», skriver hans rådgiver Bård Flaarønning i en tekstmelding til VG.

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit mente etter pressekonferansen at Støre ikke lenger har tillit til Giske: