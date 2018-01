Støre før dagens krisemøte: Flere nye varsler om Giske

Tirsdag samles Arbeiderpartiets sentralstyre for å diskutere varslene om Trond Giske. Partileder Jonas Gahr Støre sier at det har kommet flere nye varsler om Giske.

– Siden vi snakket sammen før jul, er det kommet enkelte varsler. Jeg kommenterer ikke hvor de kommer fra, sier Støre til VG tirsdag morgen.

Han vil foreløpig ikke si noe om hvor mange nye varsler om som er kommet inn til partiledelsen, annet enn at det skal dreie seg om flere enn ett nytt varsel.

Før jul kritiserte Støre sin egen nestleder, etter flere varsler om Giskes oppførsel. Siden har det kommet inn flere meldinger om partilederens oppførsel. NRK skriver at de kom på julaften.

Kalte varslene falske

Giske skrev tirsdag på Facebook at det har vært falske varsler om ham. Tirsdag samles sentralstyret i partiet for å diskutere saken, en dag etter at Giske ble fristilt som nestleder i partiet. Giske vil ikke komme på møtet, ifølge NRK.

– Ingen av varslene jeg har til behandling vil jeg karakterisere som grunnløse. Vi tror på dem, men har også ansvar for å forelegge varslene til Giske, så kan han gi sin versjon. Det vises igjen til varsleren og så konkluderer vi, sier Støre til VG etter at han har deltatt på NRKs Politisk Kvarter tirsdag morgen.

FALSKE VARSLER: Giske skrev tirsdag på Facebook at han er uenig i flere av anklagene mot ham. Foto: Helge Mikalsen , VG

Deretter vil partiet vurdere om det har vært brudd på noen form for regelverk og om det har vært seksuell trakassering.

– Trond er syk, er sykmeldt og ikke tilgjengelig for kommentarer til pressen, opplyser rådgiver Bård Flårønning til VG.

«Hardt mediekjør»

Støre sa før jul at Giske fikk en advarsel etter at kvinner rapporterte om «ubehagelig omgang av seksuell karakter». Han sier til NRK at han har forståelse for at Giske vil fortelle sin historie om saken etter et «hardt mediekjør».

Jonas Gahr Støre sier det var han som kom med forslaget om at Giske får midlertidig fritak fra vervet som nestleder i Arbeiderpartiet.

– Var det et kompromiss mellom deg og Giske?

– Det var mitt forslag på hvordan vi burde gjøre dette nå i lys av alvoret i situasjonen, og det var et forslag som Trond Giske var enig i, svarer Støre.

Giske er for tiden sykmeldt, men har beklaget at han har påført andre mennesker ubehag, senest i en ny Facebook-melding som ble postet mandag kveld.

– Hvorfor ikke frita Giske helt fra nestledervervet permanent? Kan det bli vurdert?



– Han er nå fritatt for nestledervervet på ubestemt tid og det vil være tilstrekkelig, svarer Støre.

I løpet av januar skal også landsstyret, partiets høyeste organ mellom landsmøtene, også samles til et ekstraordinært møte.

Håpet på ro

Flere i partiet har ytret et ønske om at saken skulle bli ferdig i dag for å få ro i partiet, men det blir ikke tilfelle. Støre ville ikke si noe om hvordan tidsplanen i saken er fremover tirsdag.

– På sentralstyret i dag vil vi gjennomgå den alvorlige situasjonen vi er i. Og så vil jeg gjennomgå hvordan vi håndterer saken med varslene som er kommet om Trond Giske. Jeg vil dele arbeidet med dette og få sentralstyrets støtte og tillit til at jeg kan håndtere dette og konkludere, sier Støre til VG.

TROR IKKE PÅ RO: VGs kommentator Frithjof Jacobsen tror det er lenge til det blir ro i Arbeiderpartiet. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Det ser ikke ut til at Jonas Gahr Støre og ledelsen i Ap klarer å bestemme seg for hva slags konsekvenser varslene om Trond Giske skal få. At han nå fritas som nestleder, ser bare ut til å bety at prosessen rundt disse varslene fortsetter, og at ingen vet hvordan det ender, sier VGs kommentator Frithjof Jacobsen om saken.

Dagbladet skriver tirsdag morgen at kilder i Arbeiderpartiet ser på tirsdagens begivenheter som en seier for Giske.

Giske er for tiden fremdeles sykemeldt på grunn av saken, men han antydet i innlegget at han vil tilbake som nestleder.

– Giskes post om saken på Facebook i går gir inntrykk av at han ikke har gitt opp, og at han vil kjempe for å fortsette som nestleder. Dagens møte i sentralstyret vil kunne gi en ide om han har nok tillit i Ap til å kunne håpe på en seier. Men noen avklaring om Giskes fremtid blir det neppe i dag, sier Jacobsen.

Han tror ikke det blir ro før Giskes fremtid er avklart, og sier det heller ikke er sikkert at det blir det i ettertid. Det kan virke som om partisekretær Kjersti Stenseng og Støre er i tvil om varslene er alvorlige nok til å koste Giske jobben, ifølge Jacobsen.

Dårlig stemning

Flere har fortalt om dårlig stemning i partiet som en følge av sakene om Giske. I helgen sa fylkesledere til VG blant annet at situasjonen «lammer politikken».

Samtidig mener varslerne i partiet at Støre brøt et krav om å ikke involvere Stenseng i håndteringen av saken.

Stenseng har støttet Anniken Huitfeldt i at anklager om seksuell trakassering kan bli brukt i en maktkamp i partiet. De to er også ansett som allierte av Giske.