Støre avviser at han ble skjelt ut: – Det stemmer faktisk ikke

Partileder Jonas Gahr Støre sier bråket mellom ham og Kjersti Stenseng i sentralstyremøtet 11. desember bare var en «normal diskusjon».

– Jeg kommenterer ikke fra våre diskusjoner i interne møter, men jeg tar fullstendig avstand fra påstanden om at Kjersti Stenseng skal ha skjelt ut meg dette møte. Det stemmer faktisk ikke, dette var en helt normal diskusjon i sentralstyret, sier Støre til VG.

I et innlegg på Facebook onsdag ettermiddag går Støre til angrep på kildene i eget parti:

«De anonyme kildene har tydeligvis en agenda om å svekke mine nære tillitsvalgte og mitt forhold til dem. Det vil de ikke lykkes med. Jeg har tillit til dem og stor respekt for både Kjersti og Annikens innsats og engasjement», skriver Støre.

Kilder til VG: Stenseng skjelte ut Støre på lukket Ap-møte

Meningsbrytning



Tirsdag kveld kommenterte Kjersti Stenseng VGs omtale av hennes frontalangrep på Støre og kildenes beskrivelse av hennes raseri mot partilederen slik:

«Jonas og jeg har hatt mange gode diskusjoner både de siste ukene og siden vi gikk inn i samme partiledelse. Vi diskuterer både på tomannshånd og i møter. Alle som har vært med i et politisk parti både vet og ønsker at det skal foregå diskusjon og meningsbrytning», skrev partisekretæren.

Årsaken til Stensengs sinne var, ifølge kildene, at Støre dagen i forveien, søndag 10. desember, sa følgende til DN:

– Metoo-kampanjen har åpnet for at de som har vært krenket, kan stå frem, bli tatt på alvor og trodd.

Og:

– Får vi varsler, går vi inn i sakene og tar dem på alvor. Det skal de som sier fra være trygge på.

Samt:

– Jeg er ikke kjent med at rykter om seksuell trakassering er brukt i nominasjonsstrid eller i noen form for maktkamp, sa Støre til DN.

Knyttet seksuell trakassering til maktkamp



Foranledningen for Støres uttalelser var at Anniken Huitfeldt på Facebook 7. desember hadde skrevet om at hun på et gruppemøte i Ap hadde uttalt at rykter om seksuell trakassering kunne komme opp i forbindelse med maktkamper i partiet.

Huitfeldt skrev:

«Jeg snakket om å senke terskelen for å si fra også i saker hvor det ikke er direkte snakk om trakassering, men også ved ugrei oppførsel som for eksempel ubehagelig språkbruk. I mindre alvorlige saker sa jeg at det må være mulig å gå på en smell, få en irettesettelse, be om unnskyldning for så å gå videre».

Huitfeldt skrev også:

«I spørsmålet om seksuell trakassering brukes i interne maktkamper i partiet fikk jeg dessverre rett. Når de formidles slik i medier, blir slike saker faktisk brukt i interne maktkamper fremsatt av anonyme kilder det er umulig å forsvare seg mot. Det er jeg oppriktig skuffet over».

Støre: Skulder ved skulder



I tekstmeldinger til VG kommenterer Støre videre bakgrunnen for diskusjonen på sentralstyremøtet slik:

«Jeg gjorde ikke noe annet da enn å slå fast at det skulle være trygt å varsle om mulig seksuell trakassering til Arbeiderpartiet, helt i tråd med våre retningslinjer og noe partiledelsen selvsagt er helt samlet om.»

– Hvordan oppfattet du kritikken fra Stenseng i sentralstyremøtet?

«Igjen; jeg refererer ikke fra interne møter. Men Kjersti og jeg har stått skulder ved skulder i håndteringen av varslersakene og jeg har full tillit til hennes håndtering.»