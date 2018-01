Stenseng: Nettavisens Giske-notat er ikke dekkende for sakene

Partisekretær Kjersti Stenseng gjentar at Nettavisens «interne notat» om varslersakene mot Trond Giske, ikke kommer fra Aps partikontor som håndterer varslene.

Torsdag kveld publiserte Nettavisen en sak hvor de hevdet å ha innholdet i varslene som Arbeiderpartiet har mottatt mot Trond Giske.

Nettavisen siterer innholdet i varslene fra det avisen først omtaler som et «partidokument», men som avisen nå kaller «et internt notat».

Timer senere gikk Stenseng ut mot Nettavisen:

– Dokumentet er fabrikkert, sa Stenseng til VG torsdag kveld.



Flere andre sentrale kilder i Ap sier til VG at Nettavisens dokument er et «falsum» og «sykt drøyt».

Hevdet VG-sak var feil

Natt til fredag publiserte Nettavisen nok en sak hvor avisen mener partisekretær Kjersti Stenseng avkreftet VGs sak.

– Det jeg sa til VG var at om Nettavisen omtaler dette som et «partidokument», så måtte det være fabrikkert. Når Nettavisen nå kaller det et «internt notat», har jeg ingen formening om innholdet i det, sier Stenseng til Nettavisen.

Men fredag morgen kommer Stenseng med nok en presisering.

På Facebook skriver Stenseng at hun ikke går god for innholdet i Nettavisens sak og at Nettavisens notatet ikke er dekkende for sakene:

– For meg er det viktig å understreke at dette notatet har ingenting med partikontoret å gjøre, og det er heller ikke dekkende for sakene. Vi har ingen kjennskap til hvor notatet kommer fra, skriver partisekretær Kjersti Stenseng på sin Facebook fredag.

Stenseng opplyser via sin rådgiver Tale Jordbakke at hun står ved alle sitater hun ga til VG torsdag kveld.



Etter det VG erfarer, er det svært få personer som kjenner til det konkrete innholdet i samtlige varslene mot Giske: Det er kun partileder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng, assisterende partisekretær Kristine N. Kallseth, Arbeiderpartiets advokat og Giske selv, som har full oversikt over detaljene i saken.

«Ikke i nærheten av hva jeg varslet om»

Flere av varslerne reagerer kraftig på Nettavisens gjengivelse av varslingssakene:

– Dette er ikke i nærheten av hva jeg har varslet om. Det føles vondt å lese en forfalsket og sminket versjon av det jeg i fortrolighet har varslet til Arbeiderpartiet, en versjon som bagatelliserer det som har skjedd, sier varsleren til VG.

Flere kilder påpeker overfor VG at Giske kommer vesentlig bedre ut i de seks sakene i dokumentet Nettavisen skriver om, enn i varslene som nå ligger på partiledelsens bord.

En annen varsler sier til VG:

– Dette er helt absurd. Jeg mangler ord. Mitt varsel er helt feil gjengitt.

Stenseng bekymret

På Facebook skriver Stenseng at hun er bekymret for ringvirkningene av Nettavisens sak.

– Det som bekymrer meg mest er at saken til Nettavisen gjør den allerede vanskelige situasjonen for de berørte enda vanskeligere. Jeg er også urolig for at dette hever terskelen for andre som har historier de ønsker å fortelle til oss.