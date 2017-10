Sluttet på dagen i protest mot Giske – stjerne i LO over natten

Kun dager etter Aps valgkatastrofe, sa partiets økonomiske rådgiver Maria Schumacher Walberg (35) opp jobben i protest mot Trond Giske. Men allerede nå er hun LOs nye økonomiske stjerne.

Når den blåblå regjeringen legger frem statsbudsjettet på torsdag, er nemlig Walberg håndplukket til å stå i Stortingets vandrehall og gi offisielle kommentarer på vegne av LO til regjeringens prioriteringer neste år, istedenfor LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

– TV 2 lurte på om jeg kunne være med på et oppspill før statsbudsjettet. Det kunne jeg ikke. Det kommer mange mediehenvendelser til meg som sjeføkonom. Jeg må delegere, og da ser jeg hvem som har hvilket fagfelt. Når det gjelder statsbudsjett har hun lang erfaring med det, og er derfor et selvsagt valg, sier Bjørnstad til VG.

– Sammen med resten av samfunnspolitisk avdeling skal jeg sette meg inn i forslaget fra regjeringen, og dette danner grunnlaget for LOs kommentarer, sier Walberg.

Rådga partiledelsen



De siste tre årene har Walberg vært rådgiver i Aps stortingsgruppe for partiets finanspolitiske talsperson, stortingsrepresentant Marianne Marthinsen.

Dermed har Walberg vært en av de fremste rådgiverne for både Marthinsen og partileder Jonas Gahr Støre når Arbeiderpartiet skulle kritisere Høyre/Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett.

I denne perioden hadde Walberg permisjon fra jobben i LOs samfunnsøkonomiske avdeling.

Sa opp i protest



Men etter at nestleder Trond Giske gikk til partileder Jonas Gahr Støre og forlangte å få ta over Marthinsens jobb, slik at Marthinsen ble vraket, fikk Walberg nok.

Sammen med sin kollega som finanspolitisk rådgiver, Harald Jacobsen, sa begge opp jobbene sine, med øyeblikkelig virkning 15. september - fire dager etter valget.

Mandag ble det klart at Walberg hentes tilbake til LO som stjerneøkonom.

– Walberg er veldig faglig dyktig, og hun vil styrke vårt økonom-korps. Hennes erfaring fra politikken og tekniske kompetanse om statsbudsjett, er en fordel for LO, sier Bjørnstad.

– LO er en viktig organisasjon med et godt fagmiljø. Jeg trivdes godt forrige gang jeg var her, og gleder meg til igjen å jobbe med gode kolleger, sier Walberg.

Advarte mot skatteløfte



I helgen skrev Dagens Næringsliv om hvordan finansfraksjonen i Ap, som Walberg var en del av, innbitt kjempet mot at partiet skulle gi et detaljert skatteløfte i forkant av valgkampen.

Ifølge avisen skal nestleder Trond Giske ha kjempet igjennom at partiet skulle gå til valg på å øke skattene med «inntil 15 milliarder kroner» mot sterke advarsler fra Marthinsen, Walberg og Jacobsen. VG har fått bekreftet disse opplysningene.