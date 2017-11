Seks Ap-rådgivere slutter

Det er oppsigelsesrush i Arbeiderpartiet etter valgnederlaget. Mandag ble det klart at seks rådgivere slutter. To av dem er partileder Jonas Gahr Støres aller nærmeste.

Lars Mattis Hansen og Jonas Bals er bare to av hele seks rådgivere som nå sier opp sine stillinger i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

I tillegg slutter også nestleder for partiets katastrofale valgkamp, Siri Holland, og følgende tre fagrådgivere:

• Per Gunnar Dahl, politisk rådgiver transport- og kommunikasjonsfraksjonen

• Trond Helge Hem, politisk rådgiver transport- og kommunikasjonsfraksjonen

• Øystein Skotheim, politisk rådgiver kommunal- og forvaltningsfraksjonen

Jonas Bals og Lars Mattis Hansen har vært to av Støres aller mest sentrale rådgivere de siste årene og under valgkampen i høst.

– Får færre inntekter

I likhet med de fire andre, har de to signert avtaler om sluttpakker, etter det VG erfarer.



Sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen bekrefter at de seks slutter.

– Årsaken er at vi får færre inntekter på grunn av færre stortingsrepresentanter. Vi jobber med budsjett for 2018 og i den forbindelse må vi redusere bemanningen nå. Det er riktig at seks slutter, de er flotte folk alle sammen, sier Amundsen til VG.

Han aviser at politikk eller intern strid har noe å si for at staben reduseres.

– Dette dreier seg om budsjett.

– Hvor mye mindre inntekter er det snakk om?

– Det tallet har jeg ikke nå.

Ifølge Amundsen har avtalene med de seks blitt inngått på ulike tidspunkt gjennom høsten. Mandag ble de ansatte i Ap orientert om saken og om budsjettet for neste år, ifølge sekretariatslederen.

– Vi avslutter på en måte vi er fornøyd med, fordi vi har fått til frivillige ordninger med dem som slutter, og vi kan starte i 2018 med den bemanningen vi skal ha.

– Har alle tatt sluttpakke?

– Jeg går ikke inn på enkelthetene rundt dem som slutter, det er et privat forhold å slutte eller begynne i jobb. De slutter, og vi ønsker dem all mulig hell og lykke.

– Kan flere måtte slutte?

– Nei, vi er der vi skal være nå.

Ga ut bok med Støre

Bals har vært Støres fagligpolitiske rådgiver, og sammen ga de ut boken «I bevegelse», om fremtiden til arbeiderbevegelsen.

Like etter valget fortalte Bals åpent i Klassekampen om hvordan han hadde vært i tvil om hvorvidt han skulle fortsette i jobben, men likevel valgte å bli. Nå har han altså ombestemt seg.

Ifølge Dagsavisen går han nå over til en jobb i LO sentralt.

– Jeg skal tilbake til å bekjempe sosial dumping gjennom innsats i fagbevegelsen, sier han til avisen, som får opplyst at Bals blir formelt ansatt i LO onsdag.

Med Bals og Hansen ute er Jonas Gahr Støres personlige stab kraftig redusert. De som nå er igjen, er sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen, kommunikasjonssjef Camilla Ryste og rådgiver Astrid Huitfeldt.

De seks som nå forlater jobbene sine i Arbeiderpartiet, er ikke de første som forlater det kriserammede partiet.

Like etter valgnederlaget sluttet to andre sentrale personer i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, nemlig finansrådgiver Harald Jacobsen og Maria Schumacker Walberg, som er gift med Bals. De sluttet i protest mot at nestleder Trond Giske ble utnevnt av Støre som partiets nye finanspolitiske talsperson.