Leder for Oslo Arbeiderparti: Varslere tør ikke stå frem i frykt for hets

I et intervju med NRK sier fylkesleder Frode Jacobsen i Arbeiderpartiet at han kjenner til kvinner som ikke vil varsle om trakassering av frykt for hets.

– Jeg får dessverre også senest på vei inn her beskjed fra tillitsvalgte i Arbeiderpartiet om at de har hatt kontakt med jenter som etter de siste dagers internettskriverier ikke tør å stå frem – ikke orker å stå i det på grunn av den hetsen vi ser på nettet.

Det sa Jacobsen i et intervju på NRKs Dagsnytt 18 fredag. Bare noen timer tidligere ble lokalpolitiker Line Oma den første som åpent sto frem om sin varsling om Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske.

Jacobsen reagerer blant annet på det som skrives i kommentarfelter om varslernes opplevelser. Han kaller det «en heksejakt» på varslerne og mener deres historier blir bagatalisert i intervjuet med NRK.

Reagerer på Nettavisen-sak

Han reagerer også på Nettavisens sak publisert torsdag. Det vekket oppsikt da avisen i i går skrev om et «internt notat» hvor det står om de forskjellige varslene, og ba lesere rangere alvorlighetsgraden deres. Både varslerne og partiet har reagert på artikkelen, og sagt at beskrivelsen ikke er dekkende.

– For meg er det viktig å understreke at dette notatet har ingenting med partikontoret å gjøre, og det er heller ikke dekkende for sakene. Vi har ingen kjennskap til hvor notatet kommer fra, skriver partisekretær Stenseng på sin Facebook fredag.

– Nettavisen gjør ikke jobben vår hvis vi ikke forsøker å finne ut hva som er det konkrete innholdet i varslene mot Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske, skriver redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen fredag.

Var med på opprop

I desember sto Jacobsen i spissen for et opprop internt i partiet som advarer mot «giftig partikultur».

– Jeg mener det er behov for å fjerne all tvil: Det skal være trygt å varsle om seksuell trakassering i Ap. Nå er det en tvil som ligger der. Det er noe som hefter ved Ap. Hvis jeg kan gi et lite bidrag til å endre på det, så gjør jeg gjerne det, sa han da.

Det har vært en kraftig strid i partiet siden de første varslene om Giskes oppførsel kom i desember. I dag har han fratrådt som nestleder på ubestemt tid og er sykemeldt. Partileder Jonas Gahr Støre har ikke lenger tillit til ham ifølge VGs kilder.

Til NRK understreker Jacobsen at han er fornøyd med Støres håndtering av saken og måten partiet ivaretar varslerne på.

Ser ikke for seg noen fortsettelse

– Jeg kan vanskelig se for meg at Trond Giske kan komme tilbake som nestleder, sier Jacobsen til VG.

– Hva er grunnlaget for at du mener at han må gå av?

– Jeg vil ikke utdype det, utover at jeg vanskelig kan se det for meg. Det er med bakgrunn i det som har kommet frem i de senere ukene. Jeg har tillit til det arbeidet som partiets ledelse nå gjør i denne saken og forventer en rask avklaring, svarer han.