Kommentar: Giskes opplagte valg

Kommentar Giske gjorde det han måtte gjøre. Det er nå den store ryddejobben begynner i Ap. Spørsmålet er om det er mulig å lege alle sår.

Det var bare et spørsmål om tid før Trond Giske måtte ta det eneste naturlige valget og trekke seg.

Innholdet i sakene han sto midt oppe i var for alvorlig til at han kunne bli sittende, også dersom vi kun legger til grunn det han selv har erkjent og beklaget.



Ap-leder Jonas Gahr Støre «har selv rådet Giske til å trekke seg», skriver partiet i sin pressemelding. Stort klarere kan det ikke sies at Støre har presset Giske ut. Giske selv har brukt hele sitt voksne liv i Ap. For ham satt det åpenbart langt inne å komme frem til at han må forlate partiledelsen.



Mange i partiet puster lettet ut nå. De håper at Ap endelig kan begynne å jobbe med politikk igjen. Men så enkelt blir det neppe. Giske-saken har forsterket konflikter som lå der fra før. Kvinnenettverkets leder Anniken Huitfeldt har mistet mye tillit hos mange i partiet, særlig blant kvinner. De opplever at Huitfeldt har motarbeidet varslerne heller enn å støtte dem.



Også partisekretær Kjersti Stenseng må jobbe hardt dersom hun skal gjenvinne tillit. Mange har sett henne som Giskes støttespiller. Kvinnene som har sagt fra om Giske, ønsket ikke at Stenseng skulle være med på behandlingen av deres saker. Det forteller mye om mistillit og ukultur på Youngstorget, der Ap har sine kontorer.



Gjennom de siste ukene har motsetningene mellom partikontoret og stortingsgruppen blitt dype og uforsonlige. Mye handler om personkonflikter. Men ut av dette kan vi også se ulike fløyer vokse frem.



Det er viktig å holde fast på kjernen i saken. Kvinnene som har sagt fra om Giskes oppførsel, er fortsatt i en svært sårbar situasjon. Ap har et ansvar for å ivareta dem, også nå som situasjonen rundt Trond Giskes posisjon er avklart.



Giske selv får et pusterom. Han har levd under et massivt press. På sin Facebook-side beskriver han belastningene på hans nærmeste, som ikke selv har valgt et liv i politikken. Også av hensyn til dem har han tatt et nødvendig valg.



Nå er det opp til Støre å rydde opp i partiet. Eller enda klarere: Nå handler det om å redde partiet. Støre står overfor sin tøffeste jobb – noensinne.