Kilder til VG: Støre forsvarte varslere – ble skjelt ut av Stenseng i Ap-møte

I et lukket sentralstyremøte gikk partisekretær Kjersti Stenseng til frontalangrep på Jonas Gahr Støre, ifølge VGs kilder.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Bakgrunnen for det eksplosive oppgjøret var at partileder Støre i et intervju med Dagens Næringsliv hadde gitt full støtte til Metoo-kampanjen og fastslått at det skal være trygt å varsle om seksuell trakassering i Ap.

Også lederen i Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, tok ordet og kom med tilsvarende kritikk av Støre som Stenseng.

Deretter fikk partisekretær Stenseng støtte fra et tredje medlem av sentralstyret, Trond Giske, som på dette tidspunktet fortsatt var nestleder.

Både Huitfeldt og Stenseng er regnet for å være nære allierte av Giske.

Rasende Stenseng



VG har snakket med flere kilder som var til stede på møtet 11. desember i fjor, bare dager før Dagens Næringsliv og VG publiserte de første sakene om varsler mot Trond Giske.

Kildene sier de reagerte på måten Kjersti Stenseng opptrådte på overfor sin partileder.

Ifølge en kilde fremsto hun som "rasende". En annen kilde ble "overrasket intensiteten" i reaksjonen hennes.

Stenseng skal ha sagt at hun mente Støre hadde skapt en situasjon hvor partiledelsen i Ap ikke hadde samme budskap og syn på Metoo-kampanjen og hvordan partiet skal håndtere varsler om seksuell trakassering.

I en tekstmelding til VG kommenterer Stenseng saken slik:

«Jonas og jeg har hatt mange gode diskusjoner både de siste ukene og siden vi gikk inn i samme partiledelse. Vi diskuterer både på tomannshånd og i møter. Alle som har vært med i et politisk parti både vet og ønsker at det skal foregå diskusjon og meningsbrytning», skriver partisekretæren.

Reagerte på Støre-oppslag



Årsaken til Stensengs sinne var, ifølge kildene, at Støre dagen i forveien, søndag 10. desember, sa følgende til DN:

– Metoo-kampanjen har åpnet for at de som har vært krenket, kan stå frem, bli tatt på alvor og trodd.

Og:

– Får vi varsler, går vi inn i sakene og tar dem på alvor. Det skal de som sier fra være trygge på.

Samt:

– Jeg er ikke kjent med at rykter om seksuell trakassering er brukt i nominasjonsstrid eller i noen form for maktkamp, sa Støre til DN.

Knyttet rykter til maktkamp



Foranledningen for Støres uttalelser var at Anniken Huitfeldt på Facebook 7. desember hadde skrevet om at hun på et gruppemøte i Ap hadde uttalt at rykter om seksuell trakassering kunne komme opp i forbindelse med maktkamper i partiet.

Huitfeldt skrev:

«Jeg snakket om å senke terskelen for å si fra også i saker hvor det ikke er direkte snakk om trakassering, men også ved ugrei oppførsel som for eksempel ubehagelig språkbruk. I mindre alvorlige saker sa jeg at det må være mulig å gå på en smell, få en irettesettelse, be om unnskyldning for så å gå videre».

Huitfeldt skrev også:

«I spørsmålet om seksuell trakassering brukes i interne maktkamper i partiet fikk jeg dessverre rett. Når de formidles slik i medier, blir slike saker faktisk brukt i interne maktkamper fremsatt av anonyme kilder det er umulig å forsvare seg mot. Det er jeg oppriktig skuffet over»

OMSTRIDT: Leder av kvinnenettverket i Ap, Anniken Huitfeldt, her på vei inn til mandagens sentralstyremøte i partiet på Youngstorget i Oslo. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Uttalelsene vakte sinne og frustrasjon hos mange i Aps stortingsgruppe. Grunnen var at koblingen til maktkamp kunne så tvil om varslernes motiver, og slik kunne undergrave varslernes troverdighet og dermed gjøre det enda vanskeligere å varsle.

Irettesettelse



Til tross for de sterke reaksjonene på Huitfeldts utspill, gikk også Stenseng ut i DN med støtte for Huitfeldt.

Stenseng sa rett ut at hun hadde opplevd at påstander om seksuell trakassering hadde blitt brukt i maktkamper i partiet.

Intervjuet Jonas Gahr Støre ga til DN ble oppfattet som en irettesettelse av både Stenseng og Huitfeldt.

På sosiale medier var det en rekke Ap-profiler som hyllet Støre for hans tydelighet i spørsmålet om hvordan partiet skal håndtere og se på slike varsler.

Fikk ikke støtte



I det dramatiske sentralstyremøtet 11. desember var det ikke bare Stenseng som var misfornøyd med partilederen. Anniken Huitfeldt skal ha følt seg uthengt av Støre.

– Jeg ba om støtte fra ledelsen, og fikk det ikke, skal hun ha uttalt på møtet.

I en tekstmelding til VG kommenterer Huitfeldt saken slik:

«Det er feil. Jeg opplevde støtte fra Støre i denne saken», skriver Huitfeldt.

Da Trond Giske tok ordet i debatten, ble han av VGs kilder oppfattet som at han ga støtte til Stenseng og Huitfeldt, og uttrykte irritasjon over oppslaget som han mente var negativt for partiet. Videre delte Giske sin bekymring over de mange anonyme kildene og lekkasjene fra partiets interne møter, opplyser kilder VG har snakket med.

FORTSATT SYKMELDT: Avgått nestleder i Ap, Trond Giske. Foto: Helge Mikalsen , VG

Giskes rådgiver Bård Flaarønning opplyser til VG at Giske fortsatt er sykmeldt og derfor ikke kan kommentere saken.

Huitfeldt med nytt syn



Etter nyttår har Huitfeldt på nytt uttalt seg om hvordan hun ser på seksuell trakassering i partisammenhenger.

Anniken Huitfeldt: – Det jeg trodde var hersketeknikker, ser jeg nå at var seksuell trakassering

I et intervju med TV 2 torsdag forrige uke uttalte Huitfeldt seg på en måte som VG er kjent har fått mange i det sentrale partimiljøet til å heve øyenbrynene:

– Det jeg trodde var hersketeknikker, ser jeg nå at var seksuell trakassering. Jeg har sett yngre kvinner forelske seg i eldre menn med makt, og gitt mennene beskjed om å ligge unna, fortalte Huitfeldt til TV 2 torsdag forrige uke.

– Det handler om at en 16-åring kan være opptatt av å få oppmerksomhet fra en eldre leder. Som ung ønsker man å bli sett på som et politisk talent, og liker å få oppmerksomhet fra de med mer politisk erfaring. Da skal 26-åringen ikke utnytte situasjonen, og ta ansvaret for å sette grenser for seg selv, sa Huitfeldt til VG.

Støre hyllet metoo-kampanjen



Mandag ettermiddag holdt Støre en pressekonferanse om Giske-saken. Der slo han fast viktigheten av Metoo-kampanjen og hvor Ap skal stå i den saken.

– Jeg mener Metoo-kampanjen er et “før og etter”-øyeblikk i historien. Ap, med sin historie, skal ta det på største alvor. Atferd som altfor lenge fikk passere av ulike årsaker har kommet til syne. Det er krevende for flere. Men at det er krevende skal ikke få skygge for at vi nå bruker anledningen til å gjøre det enda tryggere for kvinner i vårt parti til å engasjere seg, sa Støre.