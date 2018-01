Kilder til VG: Giske går av som nestleder etter gjentatt press fra Støre

Partileder Jonas Gahr Støre har flere ganger siste uken bedt Trond Giske om å gå av som nestleder i Arbeiderpartiet. Giske har annonsert sin avgang søndag kveld.

«Hovedgrunnen til at jeg gjør dette, er at det er umulig for meg og familien å fortsette å stå i det presset vi har vært under de siste ukene. Belastningen er blitt for stor, og det rammer aller mest de jeg er mest glad i, og som ikke selv har valgt et liv i politikken. Det er svært tungt for dem å oppleve det bildet som tegnes av meg, dag ut og dag inn», skriver Giske på sin Facebook-side søndag kveld.

Jonas Gahr Støre skriver i en pressemelding at han har bedt Giske om å gå.

– Jeg har selv rådet Giske til å trekke seg og støtter derfor beslutningen han har tatt og har respekt for avgjørelsen. Jeg vil i morgen redegjøre for sentralstyret i Arbeiderpartiet for hvorfor jeg mener dette var en riktig beslutning, og håper det vil skape ro rundt prosessen videre, sier Støre.

Etter det VG erfarer skal Støre tidligere denne uken ha gitt beskjed til Giske om at Støre mener Giske burde gå av. Denne beskjeden skal ha blitt gjentatt siden, og søndag kveld annonserte Giske sin beslutning.



Ifølge flere kilder har ikke Støre og Giske hatt direkte kontakt, men Støres beskjed har blitt videreformidlet til Giske.

Etter det VG kjenner til er flere av varslingssakene mot Giske fortsatt ikke ferdigbehandlet.

«Første nyttårsdag meddelte jeg at jeg på ubestemt tid ikke kunne fylle oppgavene mine som nestleder i Arbeiderpartiet. Slik situasjonen er blitt, er jeg sammen med min nærmeste familie kommet til at dette må gjelde på varig basis. Jeg stiller også min plass som leder av Arbeiderpartiets finansfraksjon til disposisjon, dersom det er stortingsgruppens ønske. Jeg har orientert partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng om min beslutning», skriver Giske på Facebook søndag kveld.

Videre skriver Giske at hovedgrunnen til at han gjør det, er at det er umulig for ham og familien å fortsette å stå i det presset de har vært under de siste ukene:

– Belastningen er blitt for stor, og det rammer aller mest de jeg er mest glad i, og som ikke selv har valgt et liv i politikken. Det er svært tungt for dem å oppleve det bildet som tegnes av meg, dag ut og dag inn, skriver han.

Det var i midten av desember at Dagens Næringsliv brakte de første opplysningene om at partiet sentralt hadde mottatt varsler om Trond Giske og det som skal ha vært seksuell trakassering.

Men da hadde det allerede ulmet kraftig i partiet, etter at lederen for Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, på talerstolen i Aps stortingsgruppe den 7. desember ordla seg på en slik måte at det ble oppfattet som at hun tok et oppgjør med at rykter eller påstander om seksuell trakassering kunne bli brukt i interne maktkamper.

Huitfeldt er regnet som en av Giskes nærmeste allierte i Ap, og flere skal ha reagert kraftig på Huitfeldts utsagn. Hun presiserte senere at hennes hensikt var å si fra om at man må melde fra til partiet dersom man hører om seksuell trakassering.

VG hadde 14. desember en sak med et kvinnelig AUF-medlem, som i 2011 skal ha mottatt sms'er fra Giske som førte til at den daværende næringsministeren ble kalt inn på teppet til partisekretær Raymond Johansen for å forklare seg.

Partileder Jonas Gahr Støre støttet først sin nestleder, og sa at ingenting av det han til nå hadde lest om saken, tydet på at Giske hadde oppført seg upassende.

Men 20. desember ble det kjent at partiet hadde konfrontert Giske med ytterligere minst fire varsler.

To dager senere ble Giske sykmeldt.

Gjennom julen skjedde det lite i saken, i alle fall som nådde offentligheten. Men på kvelden 1. nyttårsdag, kvelden før Ap skulle samles til sentralstyremøte, sprang bomben: Giske meddelte at han midlertidig ville tre tilbake som nestleder.

Samme kveld la han ut en melding på Facebook der han gjentok sin beklagelse fra før jul, men samtidig skrev at flere av varslene var feilaktige og grunnløse.

Forut for sentralstyremøtet i Ap tirsdag hadde flere av medlemmene gitt tydelig uttrykk for at de ønsket seg en rask avklaring. Det fikk de ikke på møtet, som likevel ble svært dramatisk: Like før møtet startet tok nestleder Hadia Tajik partileder Støre til side, og gjorde ham oppmerksom på at hun hadde til hensikt å lese opp to av varslene som partiet hadde mottatt – stikk i strid med Støres plan om at sentralstyremøtet ikke skulle gå i detalj om de enkelte varslene.

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit uttalte tidligere denne uken at hun mener Støre ikke lenger har tillit til Giske:

Støre motsatte seg likevel ikke at Tajik gjorde dette, noe mange av møtedeltagerne reagerte kraftig på – noen var svært misfornøyde med Tajiks opptreden, andre støttet henne.

På pressekonferansen etter sentralstyremøtet var partileder Støre krystallklar på to punkter:

Det var han som skulle avgjøre om Giske nå hadde den nødvendige tilliten til å kunne tre inn som nestleder igjen.

Han tok sterkt avstand fra Giskes påstand om at flere av varslene var grunnløse.

Særlig det siste punktet ble tolket som en klar indikasjon på at Giskes dager som nestleder allerede var talte.

